El inesperado anuncio de una cafetería de Las Palmas de Gran Canaria que ofrece cañas a 1 euro
El establecimiento tiene la popular bebida a un precio reducido durante todo el mes de octubre para combinar con una propuesta gastronómica que fusiona recetas internacionales y locales
Oktoberfest, la famosa fiesta bávara de la cerveza que comenzó en 1810 para celebrar la boda del príncipe Luis de Baviera y la princesa Teresa, tiene adeptos en todo el mundo. Aunque el festival ahora comienza en septiembre para aprovechar el clima de otoño, históricamente se celebraba principalmente en octubre y aún hoy se le conoce por su nombre en alemán, que significa "fiesta de octubre".
El evento ofrece cultura, comida, música y, por supuesto, grandes cantidades de cerveza, y se ha convertido en una celebración de la cultura bávara que se exporta a todo el mundo. Varios establecimientos ofrecen cerveza a un precio especial en octubre, entre ellos la hostelería en Canarias que ha querido sumarse a esa celebración.
Cervezas a un euro
En la oferta gastronómica de Las Palmas de Gran Canaria hay una propuesta que no ha pasado desapercibida: La Emperatriz, establecimiento ubicado en la calle Tomás Miller, 32, ha sorprendido con una oferta de cañas a un euro durante todo el mes de octubre. Esta acción, lejos de ser una simple promoción, busca atraer tanto a los residentes como a los visitantes a un local donde la variedad y la calidad marcan la diferencia.
Puedes disfrutar de las cañas a un euro en los siguientes días y horarios: viernes y sábados de 17.00 a 22.00 horas y domingos, de 13.00 a 15.00 horas. Y no solo eso, pues tienes cinco tequeños más una caña por 5 euros y tres miniarepas más una caña por 6 euros.
En La Emperatriz, el ambiente cercano se combina con una propuesta variada para todos los gustos. Además de las cervezas a precio reducido, el establecimiento invita a disfrutar de cócteles y de una carta que fusiona panadería salada, platos para brunch, merienda o tardeo. Entre las opciones destacan los panecillos artesanales estilo venezolano tipo brioche, rellenos de productos típicos como jamón y bacon de Valsequillo, chorizo de Teror o queso semicurado canario.
Platos para compartir y tentaciones dulces
La carta también incluye arepas asadas con masa tradicional, rellenas de ingredientes como queso gouda o pollo mechado con aguacate.
Para los momentos dulces o el brunch, se pueden encontrar pancakes al estilo americano, tortitas con diferentes siropes o una ración generosa de nachos con reina pepiada y cheddar.
Cafés especiales
La Emperatriz no olvida a los amantes del café y ofrece opciones originales como el Cúrcuma Golden, elaborado con té negro, cúrcuma y una selección de especias, o el Chai Masala latte, con extracto de té negro aroma de té chai, canela, cardamomo, jengibre, nuez moscada, pimienta negra, clavo de madagascar y azucar.
Todo esto y mucho más en un local que apuesta por la buena compañía y el buen ambiente, en pleno centro de la ciudad.
