Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Mejillones a la sidra
¿Sigues teniendo esa botella de sidra del aguinaldo del año pasado? Te doy una idea
Igual eres de los que se la beben bien fresquita, vale. Una opción. Pero en casa se me acumulan las sidras gasificadas que te vienen en “el lote” de Navidad. Y, como en un par de meses se viene otro, mejor vamos haciendo hueco en la alacena.
Ingredientes:
- 1 kg de mejillones
- Un vaso de sidra
- Una cebolla
- Tres dientes de ajo
- Una hoja de laurel
- Una rama de tomillo fresco
- 300 gr. de tomate maduro
- 2 cucharaditas de azúcar moreno
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
- Mantequilla
Elaboración:
- Abrimos los mejillones en apenitas de agua y los reservamos (el caldo también)
- Hacemos un sofrito con la cebolla picada, los ajos también picados, la hoja de laurel y la rama de tomillo. Salamos y dejamos que ablande
- En ese momento agregamos el tomate troceado, rectificamos de sal y agregamos pimienta negra molida. Y dejamos hacer hasta que el tomate también ablande
- Añadimos entonces dos cucharaditas de azúcar moreno, subimos el fuego a tope y vertemos la sidra. Dejamos un par de minutos a que evapore el alcohol cuidando de que no quede seco y se queme
- Cuando ya no huela a alcohol, bajamos el fuego, agregamos una nuez de mantequilla y la integramos
- Vertemos un poco del agua de abrir los mejillones (colada), dejamos reducir un minutos y añadimos los mejillones solo con la parte de la valva donde va la carne, desechando la otra valva.
- Y estarán listo para disfrutarlos
