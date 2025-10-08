Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vídeoreceta de la semana: Fideuá integral con calamares y langostinos

Un plato sano, generoso, sabroso y para disfrutar en familia. Es una fideuá con la que siempre vamos a quedar satisfechos

Fideuá integral de calamares y langostinos.

Fideuá integral de calamares y langostinos. / Jaime Puig

En esta receta utilizamos pasta integral, que tiene efectos importantes en la salud, especialmente en el metabolismo, la saciedad y la nutrición general. Y, también importante, ni le añade ni le quita ningún sabor especial. Por lo demás, es una fideuá como una casa de grande y que está sabrosísima. 

¿Qué fideo usar?

Todos hemos visto fideuás hechas con fideos de todos los tamaños. Y lo de “fideuá” escrito de mil maneras, por cierto. Pero este no es el debate. Volviendo al tamaño, lo ideal es usar fideos del número1 o del número 2. ¡Pero no sancionan a nadie por usar sus favoritos!

Ingredientes:

  • 400 gr. fideo integral fino
  • 200 gr. calamares troceados
  • 150 gr. langostinos
  • 1 l. fumet de pescado
  • 1 cebolla
  • 4-5 dientes ajo
  • 2 cucharadas de tomate natural triturado
  • 1 cucharadas carne de pimiento choricero
  • Sal marina
  • Aceite de oliva

Elaboración:

  1. Lo primero que haremos será rehogar los fideos en una paellera apta para horno con aceite de oliva. A fuego no muy fuerte para que no se quemen. Cuando veamos que están tostados, retiramos y reservamos
  2. En el mismo aceite (añadimos un poco más si hiciera falta) rehogamos a fuego lento la cebolla y los ajos finamente picados. Rectificamos de sal.
  3. Pasados diez o quince minutos, cuando la verdura esté bien hecha, añadimos el tomate y la carne de pimiento choricero y rehogamos unos minutos más para que se integra todo bien.
  4. Es el momento de incorporar los calamares, añadir sal marina y mezclar durante seis o siete minutos
  5. Incorporamos entonces los langostinos, rectificamos de sal marina y, acto seguido, los fideos. Mezclamos e inmediatamente vertemos el caldo caliente 
  6. Dejamos guisar los dos o tres minutos que lleven los fideos y terminamos de hacer en el horno, precalentado a 200°, calor arriba y abajo hasta que los fideos estén en punta y el caldo consumido

