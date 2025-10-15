De los jardines al lobby del hotel: así se vivió el evento gastronómico del año en Canarias

El pasado lunes, en los salones del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, se vivió uno de esos momentos que marcan un antes y un después para la gastronomía y la hotelería de Canarias. La primera edición de los Culinary Hotel Awards no solo reunió a lo más destacado del sector, sino que lo hizo con una elegancia, dinamismo y profesionalidad dignas de los mejores escenarios internacionales.

Un ambiente vibrante y contenido

Desde el primer minuto se respiraba una mezcla de expectación y nervios. Los nominados, muchos de ellos pesos pesados de la hostelería isleña, aguardaban con una sonrisa tensa el veredicto de un jurado formado por diez profesionales de reconocido prestigio, cuya presencia fue garantía de credibilidad y rigor. El clima, que horas antes amenazaba con deslucir la jornada con unas nubes cargadas de lluvia, acabó aliándose con la cita: la tarde se abrió, casi como un guiño del cielo a un evento que prometía marcar historia.

Gala de los Culinary Hotel Awards. / Maria Pisaca Gamez

El equipo de Prensa Ibérica, organizador de la velada, demostró una coordinación impecable. Todo fluyó con un ritmo ágil y elegante: una gala dinámica, bien estructurada, con el tiempo justo para mantener la atención sin caer en la monotonía. Se agradeció esa planificación inteligente que permitió disfrutar del espectáculo y de los premiados sin que el acto se hiciera pesado.

Un mapa fiel del talento canario

Los resultados, además, fueron un ejemplo de equilibrio y justicia. El palmarés reflejó con precisión el verdadero tablero de juego de la hotelería y la gastronomía del archipiélago, donde cada isla tuvo su espacio, sus protagonistas y su merecido reconocimiento. Fue una edición inaugural que evitó polémicas, donde no se percibió ni favoritismo ni errores de criterio. En un territorio donde la competencia es fuerte y las pasiones intensas; lograr esa sensación de consenso es todo un mérito.

El jurado, plural en perfiles y experiencias, dotó de una solidez indiscutible al veredicto. Las decisiones parecieron responder más al mérito acumulado y a la calidad sostenida que a coyunturas o nombres de moda. Esa madurez en la selección de ganadores reforzó la sensación de que los Culinary Hotel Awards han llegado para quedarse, y para convertirse en un referente anual del sector.

Una gala de emociones, música y sabor

El Hotel Botánico, con su habitual elegancia tropical y su impecable servicio, fue el escenario ideal para una noche que combinó emoción, música y gastronomía. Mientras se entregaban los premios, los asistentes pudieron disfrutar de un menú especialmente diseñado para la ocasión, acompañado de actuaciones que aportaron un tono festivo sin perder la sobriedad del evento.

Junto a Safe Cruz, Aída González y Paula Vera. / Rafael Arturo Jiménez

El ambiente era de celebración sincera. Se notaba la alegría de quienes veían reconocida una trayectoria, el alivio de los organizadores al ver que todo salía bien, y la complicidad de un público que entendía que estaba siendo testigo de algo importante. Las copas brindaban por los ganadores, los flashes inmortalizaban abrazos y sonrisas, y se percibía en el aire ese orgullo de pertenencia a un sector que, por fin veía su talento recompensado.

Un cierre distendido

Tras la foto final con todos los premiados, una imagen que resume la diversidad y la energía de la hotelería canaria, la celebración continuó en el bar lobby del hotel, donde las últimas copas y destilados se mezclaron con risas, anécdotas y promesas de futuras colaboraciones.

Premiados de Culinary Hotel Awards. / LP / DLP

Más allá del glamour y los premios, los Culinary Hotel Awards representan algo más profundo: el reconocimiento de que la hotelería y la gastronomía son hoy un pilar esencial de la identidad canaria. En un territorio donde el turismo y hospitality son pilares clave, y donde los hoteles han pasado de ser simples alojamientos a auténticos templos culinarios, hacía falta un escaparate que visibilizara ese salto cualitativo.

Canarias compite hoy de tú a tú con destinos gastronómicos consolidados, y lo hace con una propuesta singular: productos locales, chefs creativos, experiencias sensoriales ligadas al paisaje y al alma de las islas. Este tipo de eventos no solo premian la excelencia, sino que también estimulan la mejora continua, la innovación y la colaboración entre profesionales.

Un punto de partida brillante

La primera edición de los Culinary Hotel Awards fue, en definitiva, un éxito rotundo. No solo por su impecable organización y su justa distribución de galardones, sino por el mensaje que dejó: el de un sector unido, maduro y ambicioso, dispuesto a seguir creciendo sin perder su esencia.

Cuando los últimos asistentes abandonaban el lobby del Hotel Botánico, con la satisfacción en el rostro y el eco de las copas aún resonando, quedaba claro que este evento había llegado para consolidar una nueva tradición. Una cita anual en la que Canarias no solo celebra su talento, sino que se reconoce a sí misma como lo que ya es: un destino de excelencia hotelera y culinaria, con identidad y proyección internacional.

