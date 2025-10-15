Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Increíbles huevos rotos con langostinos

Como cada semana, te propongo una receta sencilla y repleta de sabor que preparamos mucho en casa y siempre quedamos felices

Huevos rotos con langostinos.

Huevos rotos con langostinos. / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

Los huevos rotos con jamón constituyen un gran invento. Ahora, si quieres darle un vuelta y probar con otra cosa, yo re recomiendo estos que hice con langostinos. Otro nivel. En casa ya los hemos hecho varias veces y no nos cansamos de esa mezcla tan sabrosa, el gusto a ajillo, la untuosidad de las yemas….

Ingredientes:

  • 4 papas 
  • 20 langostinos 
  • 8 huevos 
  • Una cabeza de ajos 
  • Sal marina 
  • Aceite de oliva 
  • Vino blanco seco

Noticias relacionadas y más

Preparación:

  1. Precalentamos el horno a 200°C 
  2. Pelamos las papas y las cortamos en rodajas de medio centímetro. 
  3. Untamos una bandeja de horno con aceite de oliva y disponemos las papas en ella. Salamos, regamos con más aceite y con un chorrito de vino blanco seco. Al horno unos 35 minutos
  4. Pelamos los langostinos reservando cabezas y cáscaras y retirándoles el intestino
  5. Ponemos a calentar unas cuatro o seis cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Añadimos las cabezas y las cáscaras de langostinos y vamos escachándolas conforme se van haciendo.
  6. Cuando estén, las colamos vertiendo el líquido resultante en otra sartén
  7. En esa mezcla de aceite y jugo de langostinos, echamos los ajos laminados y esperamos que “bailen”
  8. En ese momento echamos los langostinos, salamos y damos un par de vueltas retirando la sartén del fuego tan pronto veamos que estén.
  9. Freímos los huevos procurando que la yema quede líquida. Salamos una vez fritos.
  10. Las papas ya estarán, así que ponemos los huevos sobre ellos, repartimos los langostinos, regamos con el aceite con ajo y juguito de langostinos ¡y a disfrutarlos!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents