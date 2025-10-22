Felicidad máxima en Bevir tras entrar en la Guía Michelin: "Ahora, a por la estrella"

Dicen que es la antesala de la ansiada estrella Michelin. Aunque no hay una ley interna que así lo indique, lo cierto es que entrar en la Guía Michelin siempre es motivo de celebración, pues estar en el radar gastronómico de quien tiene la autoridad e influencia de impulsar a este tipo de restaurantes es una recompensa al trabajo bien hecho.

Se cumple así, por otro lado, los objetivos iniciales de Lopesan al apostar por la gastronomía como parte fundamental de su excelencia: jugar en las grandes ligas, competir de tú a tú con otros hoteles gastronómicos más consolidados y lograr, quién sabe, una nueva estrella para Gran Canaria a corto plazo.

Rogelio Tenorio, fundador y actual director de Bevir, se muestra muy satisfecho tras este primer hito: "Es un éxito, con el poco tiempo que ha transcurrido desde el traslado de Las Palmas de Gran Canaria a Lopesan, haber conseguido captar de nuevo la atención de este universo gastronómico refuerza la calidad, y es un paso decisivo para nuestro objetivo principal: recuperar la estrella Michelin".

Remolacha de Bevir. / LP / DLP

Para un restaurante como Bevir, "que es insignia culinaria del grupo Lopesan, marca un hito para el proyecto gastronómico, no solo para la nueva ubicación, sino para ese respaldo del grupo que ha sido clave en esta nueva, con una fuerte inversión, más allá del espacio que ocupa el restaurante, sino con una división específica de restauración, apostando por una línea de desarrollo dentro de este ámbito, con fichajes tan importantes como el de Michel Burgio, que viene del Bahía del Duque tras una exitosa trayectoria durante años".

Doble éxito en Lopesan

El restaurante, que encabeza en cocina José Luis Espino, cuenta en la sala con Diego Tornel el flamante mejor sumiller de hotel en Canarias, premio otorgado en la reciente gala Culinary Hotel Awards, que organizó Prensa Ibérica y que supuso otro aliciente más para Lopesan en esta transformación que están llevando a cabo en lo gastronómico. Junto con Silvia Bejarano, en sala, que viene del restaurante Aponiente (tres estrellas Michelin), forman "un tridente de talento que eleva cada servicio a una experiencia única", reconoce Tenorio, que afirma que "estamos en el camino correcto".

Esta incorporación a la Guía Michelin, que se ha publicado este miércoles dentro de las novedades del mes de octubre, es definida por el propio inspector como "un restaurante que ya bebió las mieles del éxito en la capital grancanaria", cuyo principal objetivo es que "tengamos una propuesta aún más hedonista dentro de sus opciones culinarias. José Luis Espino, un hombre fiel al producto canario que intenta acotar su cocina bajo el concepto de todo huerta y todo mar, exaltando siempre los sabores autóctonos y la importancia que tiene el aprovechamiento de las materias primas".

La propia guía destaca la Remolacha con Beurre blanc y aceite de eneldo, "pues tiene una excelente combinación de sabores y texturas".