Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Croquetas de salmón sobrante (plato de aprovechamiento)
Las croquetas son uno de los ejemplos más claros de lo que en cocina se llama un plato de aprovechamiento
Nacen como una forma de aprovechar sobras —de carne, pescado, jamón, pollo, verduras o incluso guisos—. En esta ocasión hemos reconvertido un rico salmón con mostaza y miel.
La croqueta perfecta: Hay tres ingredientes que no pueden faltar: técnica, paciencia y sabor. Y eso se logra con un buen relleno, de textura cremosa y una fritura que dé un aspecto dorado, crujiente y, si puede ser, cero aceitoso.
Ingredientes:
- 1 lomito de salmón sobrante de la semana
- 2 huevos sancochados
- 1 papa mediana
- 1/2 vaso de leche
- 2 cucharadas de queso en polvo
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de girasol
- Pan rallado
- Huevo batido
Elaboración:
- Sancochamos los huevos y la papa.
- Los huevos, una vez hechos, los ponemos en una trituradora y los reducimos a polvo
- La papa la ponemos en un cuenco amplio y la escachamos bien
- Añadimos la leche, salamos y la integramos
- Espolvoreamos pimienta, añadimos el queso y mezclamos con paciencia
- Finalmente añadimos el huevo y el salmón y lo trabajamos hasta que quede una masa fina
- Luego hacemos las croquetas: una bola, pan rallado (este primer empanado se puede omitir, al gusto), huevo batido y, ahora sí, pan rallado.
- Las freímos en abundante aceite caliente (si quieren hilar muy fino, a unos 180°C)
- Disponemos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite
- ¡Y las comemos acompañadas de mayonesa, alioli o lo que más nos apetezca!
