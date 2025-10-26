Yeray Reyes continúa su imparable expansión: así será el local "más espectacular"

Se le nota especialmente ilusionado al genial pastelero de Gran Canaria. Está ultimando su proyecto más ambicioso, el quinto punto de venta de una marca, la de Yeray Reyes, que ya es imparable. Con más de 100 empleados, la expansión que experimenta el paraíso dulce del grancanario es, a nivel empresarial y mediático, realmente interesante.

Cuenta con tiendas en Vecindario, en plena plaza de San Rafael, y en los centros comerciales de Alcampo, en Telde; Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria y Mogán Mall, en el sur de Gran Canaria. Todas ellas con un recorrido muy consolidado y una demanda que no para de crecer, de ahí que Yeray Reyes no pare crecer.

La mano del creador pastelero. / LP / DLP

Esta inminente apertura, que será realidad antes de que finalice el año, lo tiene "realmente feliz. Es algo totalmente diferente a lo que existe, es un concepto nuevo que dará mucho que hablar y creará impacto. Con más de 300 metros cuadrados, el obrador será abierto, para que todos los clientes puedan vivir una experiencia completa dentro del local. A nivel estético también cambiaremos la imagen, será más cálido, con mucha madera y diferentes tonalidades; además, tenemos una gran cristalera hacia la calle, que también aprovecharemos para hacer partícipes a la gente desde fuera".

Un equipo feliz y motivado

Yeray Reyes adelanta que "la calidad de los productos será la misma que la de los otros puntos de venta, que es lo que nos ha llevado al éxito. Meteremos más variedad de salados, pero la filosofía gastronómica no cambia. Poder ofrecer esta calidad a lo grande es gracias al equipazo que tenemos. Son muchos empleados, pero hemos conseguido implantar un método para tenerlos a todos felices y remando en la misma dirección, estamos todos muy motivados".

Algunos de los nuevos productos. / LP / DLP

La zona de Mesa y López, por su parte, gana un potente comercio que atraerá hacia la zona a numerosos clientes nuevos, pues Yeray Reyes cuenta con un poder de atracción muy grande. En la calle Galicia, justo frente al Mercado Central, la estratégica ubicación del local más grande que tendrá el grancanario es una de las aperturas del año en la capital grancanaria. Desde que abrió su primera tienda bajo la marca Yeray Reyes, el pastelero formado en diferentes ciudades europeas ha demostrado que también tiene olfato para los negocios, más allá de su talento en el obrador.