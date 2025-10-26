A fondo
Yeray Reyes continúa su imparable expansión: así será el local "más espectacular"
El empresario grancanario prepara su apertura más ambiciosa, un enorme punto de venta frente al Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria
Se le nota especialmente ilusionado al genial pastelero de Gran Canaria. Está ultimando su proyecto más ambicioso, el quinto punto de venta de una marca, la de Yeray Reyes, que ya es imparable. Con más de 100 empleados, la expansión que experimenta el paraíso dulce del grancanario es, a nivel empresarial y mediático, realmente interesante.
Cuenta con tiendas en Vecindario, en plena plaza de San Rafael, y en los centros comerciales de Alcampo, en Telde; Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria y Mogán Mall, en el sur de Gran Canaria. Todas ellas con un recorrido muy consolidado y una demanda que no para de crecer, de ahí que Yeray Reyes no pare crecer.
Esta inminente apertura, que será realidad antes de que finalice el año, lo tiene "realmente feliz. Es algo totalmente diferente a lo que existe, es un concepto nuevo que dará mucho que hablar y creará impacto. Con más de 300 metros cuadrados, el obrador será abierto, para que todos los clientes puedan vivir una experiencia completa dentro del local. A nivel estético también cambiaremos la imagen, será más cálido, con mucha madera y diferentes tonalidades; además, tenemos una gran cristalera hacia la calle, que también aprovecharemos para hacer partícipes a la gente desde fuera".
Un equipo feliz y motivado
Yeray Reyes adelanta que "la calidad de los productos será la misma que la de los otros puntos de venta, que es lo que nos ha llevado al éxito. Meteremos más variedad de salados, pero la filosofía gastronómica no cambia. Poder ofrecer esta calidad a lo grande es gracias al equipazo que tenemos. Son muchos empleados, pero hemos conseguido implantar un método para tenerlos a todos felices y remando en la misma dirección, estamos todos muy motivados".
La zona de Mesa y López, por su parte, gana un potente comercio que atraerá hacia la zona a numerosos clientes nuevos, pues Yeray Reyes cuenta con un poder de atracción muy grande. En la calle Galicia, justo frente al Mercado Central, la estratégica ubicación del local más grande que tendrá el grancanario es una de las aperturas del año en la capital grancanaria. Desde que abrió su primera tienda bajo la marca Yeray Reyes, el pastelero formado en diferentes ciudades europeas ha demostrado que también tiene olfato para los negocios, más allá de su talento en el obrador.
- Muere un turista y otro resulta herido crítico tras ceder una barandilla en un hotel de Lanzarote
- Discriminan al alumnado con necesidades especiales en un concierto didáctico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
- Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas
- Los vecinos de La Aldea saldrán otra vez a la calle si no se destina más dinero para la obra de la carretera
- Un tesoro mundial llamado Agaete
- Cinco imputados por el presunto desvío de más de 2,4 millones de fondos europeos destinados a centros de menores
- Un restaurante recomendado en la Guía Michelin con un menú completo por menos de 50 euros, en Las Palmas de Gran Canaria
- Raciones gigantes y auténtica comida canaria: así es el restaurante de Las Palmas que no te puedes perder