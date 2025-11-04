Rigoberto Almeida lleva su talento a un lujoso hotel de Fuerteventura

Después de unos meses fulgurantes en los que, con su sorprendente e inaudita cocina canaria en diálogo con la gastronomía cubana y caribeña, el chef Rigoberto Almeida (El Pellizco by Rigoberto Almeida, Costa Calma, Fuerteventura) se haya convertido en el más osado referente culinario del Archipiélago, acaba de anunciar la apertura de un nuevo restaurante, el ‘19’, en el lujoso y recientemente renovado Hotel Golf Jandía, en Jandía, en el sur de la isla.

El restaurante ’19’ (en referencia al descanso del golfista tras completar los 18 hoyos reglamentarios), que se inaugurará precisamente el próximo 19 de noviembre, lo ha diseñado Almeida como una versión desenfadada y rockera de su narrativa culinaria canaria-caribeña, con una carta original y diferente de la de su buque insignia -El Pellizco by Rigoberto Aleida, en Costa Calma-, una filosofía de gestualidad lúdica en las elaboraciones y la posibilidad de comer ininterrumpidamente desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas de la noche.

Rigoberto, que en el ‘19’ actuará como chef asesor y generador de las cartas, ha destacado en la cocina a la chef Anais González, que hasta ahora ostentaba la jefatura culinaria de El Pellizco original, en Morro Jable. Además, Almeida ha diseñado también la carta de vinos y la coctelería de vanguardia, contando para su servicio con uno de los barman top de la isla.

Vistas al campo de golf. / LP / DLP

Con 350 m2, el ‘19’ ofrece distintos espacios con vistas al golf y al Atlántico. Acaso el más espectacular sea el jardín, una extensión de césped con una fuente central. Además, terraza techada (con la barra de cócteles), zona VIP, sala de estar y juegos (billar, dardos…) con barra, sofás, carta de picoteo y copas, y smoking room para disfrutar los del habanos en elegantes sofás chester.

La carta

Con el creativo estilo majorero-cubano de Rigoberto Almeida, la carta contempla elaboraciones de corte muy lúdico, perfectas para comer a cualquier hora del día y hasta compartir. Horario ininterrumpido de mediodía a las ocho de la tarde.

Rigoberto Almeida, elaborando un plato. / LP / DLP

Entre ellos, la laksa (sopa peranacan tradicional de Singapur) de langostinos y mojo verde; los nachos caseros negros canarios con salsa de queso de cabra y guacamole ‘19’; la croqueta de queso de cabra ahumado con mermelada de tomate de Fuerteventura; la ensalada verde y cremosa de burrata de Fuerteventura con vinagreta de higos reposados, aguacate y anacardos tostados; el pan brioche de costilla de cochino negro a baja temperatura, salsa barbacoa canaria y crujiente de arroz; la ensalada tibia de berenjena asada con salsa de tomate, pimientos y virutas de queso fresco; las gyozas de verduras en texturas con espuma de mojo verde y mahonesa de ajo; la ensaladilla de almogrote, mojo negro y pescado del día a la parrilla; la brocheta de entrecot, papas majoreras, verduras y chimichurri de habaneros; el pan bao de pulpo con mahonesa de kimchi y ensalada de brotes frescos; las piruletas de gamba, jamón ibérico y emulsión agripicante; la tarta de queso de pimentón Maxorata; el polvito majorero con gofio; o el brownie deconstruido con infusión de leche de cabra.

Y, naturalmente, pan de masa madre y aliolis de mojo verde y de mojo rojo.