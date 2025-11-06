Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Pollo al horno con yogur y pimentón
¿A quién no le ha ocurrido que se le acumulan en la nevera yogures con fecha de caducidad muy próxima…e incluso sobrepasada?
Una manera sencilla de darles salida es cocinar con ellos. En esta ocasión te propongo un fácil pollo al horno utilizando uno de esos yogures con el “consumir preferentemente” rebasado. ¡Y es una delicia!
Ingredientes:
- 800 gr. de pollo cortado en trozos
- Un yogur natural
- Una cucharadita de pimentón
- Tomillo
- Una cebolla morada pequeña
- Una cebolla blanca
- Una zanahoria
- Aceite de oliva
- Sal marina
- Pimienta negra molida
Elaboración:
- Precalentamos el horno a 200°C
- Preparamos un adobo con la cebolla morada cortada muy fina, el pimentón y el yogur. Mezclamos muy bien y reservamos.
- Disponemos el pollo en un recipiente apto para horno, lo salpimentamos y espolvoreamos con tomillo.
- Tapamos con papel de aluminio y llevamos al horno 20’
- Sacamos del horno, le añadimos la otra cebolla cortada en juliana, la zanahoria en rodajas
- Tapamos de nuevo con papel de aluminio y de nuevo al horno otros 20’
- Pasado este tiempo, le añadimos el mejunje que hicimos al principio, mezclamos bien para que el pollo se embadurne de la mezcla y llevamos otra vez al horno, pero ahora sin tapar, 20 minutos más o hasta que veamos que está dorado y al gusto.
- Canarias deja atrás el calor sofocante: la Aemet prevé hoy un descenso notable en medianías y zonas altas
- La Seguridad Social anuncia sorpresas en la paga extra de Navidad para los pensionistas canarios: será la última vez que cobren su pensión actual
- La UD Las Palmas tendrá un hotel de lujo en Las Meleguinas
- Hay 'caso Kirian' en la UD Las Palmas: el ovacionado que saltó en el 86' en Gijón y no llegó a la hora en Huesca
- Así evita el Puerto de Las Palmas que su aparcamiento sea un camping para caravanas
- Felinos africanos en Gran Canaria: la red de cría ilegal de José, el del Buque, que ha destapado la Guardia Civil
- Imprudencia extrema en Telde: el salto al Bufadero de La Garita que indigna en redes sociales
- Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras