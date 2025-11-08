José Moro: "La Rendija será el nuevo vino blanco de Cepa 21"

Criado entre cepas, con el pulso del campo en las manos y la voz serena de quien ha aprendido a escuchar al vino, este bodeguero de Pesquera de Duero (Valladolid) no concibe su oficio sin respeto ni emoción. Es presidente de Bodegas Cepa 21, una de las firmas más dinámicas y reconocidas de la Ribera del Duero, y el primer bodeguero de la historia incluido en la lista Forbes España de los 100 empresarios líderes en innovación.

Su reciente paso por The Wine Gallery, celebrado el pasado 27 de octubre en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel de Las Palmas de Gran Canaria, fue una prueba más de su magnetismo. Al llegar al patio del hotel, los asistentes lo recibieron como a una estrella. Fotos, saludos, expectación. En pocos minutos, el ambiente se transformó en un diálogo sobre vino, territorio e innovación, justo el terreno donde el bodeguero se mueve con naturalidad.

Tradición y vanguardia: el ADN de Cepa 21

Moro se define como un hombre enraizado a la tierra, formado en la cultura vitivinícola desde niño, cuando acompañaba a su familia entre viñas y barricas. De ese legado ancestral nació su visión: unir la sabiduría heredada con la mentalidad abierta al cambio. Así ha convertido a Cepa 21 en una de las bodegas más representativas del nuevo espíritu de la Ribera del Duero.

Botellas de Cepa 21. / LP / DLP

Su filosofía combina conocimiento y sentimiento. Durante años ha apostado por la investigación, el análisis y los datos, pero también por la intuición y las emociones. En su opinión, la tecnología es una herramienta que debe servir para respetar más el vino y no para intervenirlo. El resultado es una colección de vinos más puros, elegantes y fieles al viñedo, donde cada decisión técnica está guiada por la sensibilidad de quien conoce el valor del tiempo y de la tierra.

Su paso por The Wine Gallery

La presencia de José Moro en The Wine Gallery fue uno de los grandes reclamos del evento y también un reencuentro con una tierra que siente como propia. Siempre se ha mostrado especialmente cercano al público canario, con el que mantiene un vínculo de años. Para él, venir a Canarias es como regresar a casa: una cita con amigos, con colegas de oficio y con un público que valora la cultura del vino con sensibilidad.

Durante su estancia en Las Palmas de Gran Canaria destacó la importancia de estos encuentros para acercar el vino a la sociedad. Considera que eventos como este son una oportunidad para compartir conocimiento y pasión, y para mostrar cómo el vino puede ser un puente entre territorios y personas.

Moro tuvo palabras de especial reconocimiento hacia Toño Armas, propietario de El Gusto por el Vino y organizador del evento, a quien considera una figura imprescindible del sector. El trabajo de su distribuidora ha sido clave para que Cepa 21 tenga una presencia destacada en Canarias. Con esfuerzo y compromiso, el equipo ha conseguido posicionar sus vinos en los mejores restaurantes y espacios de las islas.

Moro, junto a Toño Armas en The Wine Gallery. / LP / DLP

Para el bodeguero, The Wine Gallery no es solo un escaparate comercial, sino una plataforma cultural. Es el espacio donde el vino se encuentra con la gente, donde se educa el paladar y se fomenta la conversación. A su juicio, el vino es encuentro, lenguaje y emoción compartida, y eventos como este demuestran su poder para unir mundos distintos en torno a una copa.

Un visionario en movimiento constante

Lejos de conformarse con lo conseguido, José Moro sigue moviéndose con la inquietud del que no se detiene. Vive en una búsqueda permanente de mejora, observando los cambios del mercado y adaptándose a ellos sin perder la esencia. Esa actitud le ha permitido internacionalizar la marca Cepa 21, hoy presente en más de cuarenta países.

El bodeguero viaja constantemente, impulsando la presencia de sus vinos en mercados de América Latina y Europa. México, Colombia, Panamá o Costa Rica son algunos de los destinos donde sus vinos han encontrado un público fiel. Para Moro, la clave está en mantener la coherencia: vender más no es el objetivo, sino vender mejor, con autenticidad y calidad.

La Rendija: el nuevo blanco de Cepa 21

Fue precisamente en este evento donde José Moro compartió una noticia que despertó expectación: el lanzamiento de su nuevo vino blanco, La Rendija. Con una sonrisa serena, explicó que llevaba tres años trabajando en este proyecto, que nace de una mezcla de nostalgia e innovación. Está elaborado con albillo, la variedad blanca tradicional de la Ribera del Duero, una uva que él recuerda de su infancia, cuando se comía como fruta.

Edición del evento celebrada en Gran Canaria. / LP / DLP

La Rendija verá la luz a finales de 2025 o principios de 2026 y se convertirá en un vino de producción limitada, elegante y refinado. Será un 100% albillo criado en tinas de roble francés, con una elaboración de inspiración borgoñesa que busca capturar la esencia del terruño.

Este nuevo lanzamiento simboliza una rendija, como su nombre sugiere, por la que entra la luz de una nueva etapa en Cepa 21 y, al mismo tiempo, una declaración de intenciones: recuperar la tradición del vino blanco en una zona históricamente dominada por tintos. Con este paso, la bodega amplía su horizonte y demuestra que la innovación puede nacer de la memoria.

Innovar con alma

Aunque los reconocimientos lo acompañan, José Moro evita la complacencia. Ser incluido por Forbes entre los 100 empresarios más innovadores de España es, en sus palabras, un impulso, no un destino. “El éxito no está en los premios, sino en seguir aprendiendo. Innovar es una actitud ante la vida”, afirma.

Su visión del vino se apoya en una idea que repite con convicción: “Los datos te ayudan a decidir, pero los sentimientos te hacen humano”. Para él, la tecnología y la tradición no son opuestos, sino compañeros de viaje. Lo importante es mantener viva la emoción en cada paso del proceso, desde la viña hasta la copa.

En tiempos de automatización y algoritmos, su mensaje suena más necesario que nunca: modernizarse sin perder la raíz, transformar sin olvidar la emoción. Quizás por eso, en The Wine Gallery, cuando José Moro levantó su copa para brindar con los asistentes, no solo celebraba el presente de Cepa 21, sino también un futuro en el que la innovación y el alma del vino sigan caminando juntas.

