El Enófilo
Burbujas a tiempo: los champagnes que deberías tener ya en casa
Las fiestas navideñas se acercan con la rapidez de un descorche y no hay nada peor que dejar para el último momento la elección del champagne
Porque si algo simboliza la celebración, la elegancia y el deseo de compartir, es una copa de burbujas doradas que anuncia alegría. Este año, no esperes a que el toro te pille: aquí tienes cinco champagnes imprescindibles, para regalar, para brindar o para acompañar una gran cena, con los que acertarás seguro.
1. Mailly Brut Réserve Grand Cru — sofisticación desde los Grand Cru
La casa Mailly trabaja exclusivamente con viñas clasificadas como Grand Cru en el pueblo de Mailly‑Champagne, lo que ya es indicio de una calidad extraordinaria.
Esta cuvée “Brut Réserve” destaca por su mezcla equilibrada de Chardonnay y Pinot Noir, acompañada de vinos de reserva, y por notas de pan tostado, mantequilla fresca y fruta madura.
Perfecta para empezar el menú navideño con estilo: un aperitivo elegante, unas ostras, jamón ibérico o una tabla de quesos curados.
Precio aproximado: 48€
2. André Clouet Grande Réserve — elegancia de Pinot Noir de Bouzy
Una joya para quienes buscan carácter y procedencia: esta cuvée está elaborada 100% con uvas Pinot Noir de viñedos Grand Cru en el pueblo de Bouzy.
En nariz ofrece manzana, pera madura y bollería; en boca resulta redondo, sedoso y con una burbuja fina que acompaña con elegancia.
Ideal para la parte central de la cena navideña, cuando los platos se vuelven más consistentes: pescados al horno, aves, incluso una carne blanca con salsa suave.
Precio aproximado: 48€
3. Laherte Frères Extra Brut Ultradition — autenticidad biodinámica
Para los que quieren salirse de lo habitual pero sin complicarse, este champagne de Laherte Frères es un valor seguro. Se elabora con Pinot Meunier, Chardonnay y Pinot Noir, cultivados en parcelas biodinámicas y con mínima dosificación.
Su perfil es fresco, complejo, con aromas de cítricos, flores blancas, fruta de hueso y una mineralidad elegante.
Es una botella excelente para comenzar o para todo el servicio: aperitivos marinos, pescados blancos, ensaladas festivas, incluso platos más ligeros antes de lo fuerte del menú.
Precio aproximado: 50€
4. Billecart‑Salmon Le Rosé — para dar el toque de color y magia
No podía faltar un rosado que sorprenda. El Billecart-Salmon Le Rosé es un champán de referencia: elegantísimo, de burbuja finísima, con aromas de frutos del bosque, cítricos y flores, y una textura refinada.
Una elección luminosa para el brindis o para acompañar entrantes de lujo, salmón, sushi, postres con frutos rojos…
Y además, aporta ese matiz festivo, rosado-oro, que convierte la botella en motivo de celebración.
Precio aproximado: 94€
5. Egly-Ouriet Les Vignes de Vrigny Brut Premier Cru — la opción del conocedor
Esta cuvée de Egly-Ouriet proviene de parcelas en Vrigny calificadas como Premier Cru. Elaborada como Blanc de Noirs 100 % Pinot Meunier, con un 20 % de vinos de reserva.
Resultado: un champagne con profundidad, estructura y elegancia auténtica.
Perfecta para los platos principales que justifican lo mejor de la mesa: mariscos, carnes especiales, quesos potentes, esos momentos que merecen algo sobresaliente.
Precio aproximado: 120€
Pero ¿Cómo elegir el champagne adecuado?
Antes de lanzarte a la tienda, conviene tener claras algunas claves:
- Blanc de Blancs: champagnes elaborados solo con uvas Chardonnay, suelen ser más frescos, ligeros y elegantes.
- Blanc de Noirs: hechos con Pinot Noir o Meunier, tienden a ser más estructurados y potentes.
- Rosé: aportan un punto festivo y seductor, ideales para aperitivos o postres.
- Brut, Extra Brut, Demi-Sec…: indican el nivel de azúcar. Los Brut son los más equilibrados y versátiles para todo tipo de ocasiones.
