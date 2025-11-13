Alan Aquino: “La calidad y el trato personalizado son los pilares de Café Isaza”

Café Isaza tiene una trayectoria que combina tradición y calidad. ¿Cómo nació la marca y cuáles han sido las claves de su reconocimiento?

La marca nace con la intención de satisfacer los paladares cada vez más exigentes de los consumidores, ofreciendo una gama de productos cuidadosamente seleccionados para aquellos restaurantes y negocios hosteleros que valoran la calidad y el buen servicio. Nuestro propósito es convertirnos en el broche de oro de cada mesa: ese toque final perfecto que completa la experiencia y deja un recuerdo especial en cada taza de café.

Desde el principio, la calidad es nuestro pilar fundamental. Contamos con una selecta gama de referencias, cada una con un perfil único, pensada para distintos momentos y tipos de consumidor. La clave está en mantener esa excelencia a lo largo del tiempo, acompañándola siempre de formación, cercanía y un trato verdaderamente personalizado, sin renunciar a lo que nos define ni trasladar ese esfuerzo al cliente final.

¿Qué variedades de café ofrecen actualmente y a qué tipo de consumidor se dirige cada uno?

Actualmente ofrecemos una gama de cafés pensada para distintos perfiles y momentos de consumo, compuesta por Isaza Supremo y Supremo Gold, Isaza Tradizione, Isaza Colombia e Isaza Ecológico entre otros.

Nuestros cafés Isaza Supremo Gold, Colombia y Ecológico son 100% arábica, cuidadosamente seleccionados para quienes buscan calidad, matices y una experiencia sensorial diferenciada. Supremo Gold destaca por su aroma complejo y sabor equilibrado, ideal para quienes disfrutan de un café premium o un cierre especial tras una buena comida. Isaza Colombia, seduce a los consumidores que valoran una acidez marcada y notas afrutadas propias de los grandes cafés de origen. En el caso de Isaza Ecológico, hablamos de un café responde a un perfil más consciente y comprometido, con certificación europea que ofrece un café equilibrado y respetuoso que combina a la perfección con un buen desayuno.

Por su parte, Isaza Tradizione recrea los valores clásicos del café -cuerpo, sabor y aroma-, siendo la elección perfecta para quienes disfrutan del café de toda la vida, con carácter y personalidad.

En conjunto, cada variedad tiene su propia identidad y está pensada según el perfil del consumidor y su forma de disfrutarlo: desde cafés que acompañan las comidas hasta otros que armonizan perfectamente con un snack dulce o una sobremesa especial.

¿Podríamos decir que hay un café para cada momento del día?

Yo siempre digo que la elección del café también acompaña al estado de ánimo. Según cómo me sienta, prefiero un café u otro. Así que, efectivamente, podríamos decir que hay un Isaza para cada persona y cada momento.

Cada vez más personas buscan café sostenible, de comercio justo y con trazabilidad. ¿Qué papel juega Café Isaza en esta corriente más consciente y responsable?

En Café Isaza apostamos desde nuestros inicios por la sostenibilidad, la trazabilidad y, sobre todo, por la calidad del producto. Trabajamos con una materia prima de excelente nivel y contamos con las certificaciones necesarias que respaldan nuestro compromiso. Por ejemplo, operamos conforme al estándar IFS (International Featured Standards) de seguridad y calidad alimentaria, que asegura un sistema riguroso de control de procesos, administración de recursos y garantía de la cadena de suministro.

Estamos alineados con los nuevos requerimientos de la Regulación (UE) 2023/1115 sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), que exige transparencia, abastecimiento ético y libre de deforestación en la cadena del café hacia la Unión Europea.

Además, para nuestra línea Isaza 100% Colombia, disponemos del sello de calidad Juan Valdez, que garantiza que el grano es 100 % arábica colombiano, con certificación de origen, trazabilidad completa y estándares elevados de sostenibilidad implementados en plantación y selectiva cosecha.

Para nosotros es esencial que cada persona que pruebe Café Isaza viva una experiencia plena. Por eso cuidamos cada detalle, desde su origen hasta la preparación final. Detrás de cada taza hay muchísimo trabajo, dedicación y conocimiento, y nuestra prioridad es que ese esfuerzo se refleje en cada sorbo.

El mercado del café es cada vez más competitivo. ¿Qué diferencia realmente a Café Isaza de otras marcas?

Nuestros clientes nos eligen por nuestra calidad, nuestro servicio, nuestra cercanía y nuestra capacidad de respuesta. Contamos con una amplia experiencia en el mercado canario, lo que nos permite entender mejor su cultura, sus necesidades reales y la manera de relacionarnos. Para nosotros, el factor humano es fundamental. Si tuviera que definirnos, sería por nuestro compromiso, la calidad del producto, la atención personalizada y la capacidad de adaptarnos a cada cliente. Cada persona es única y merece un trato distinto, pero hay algo que nos une a todos: la pasión por el café.

¿Qué le dirías a los responsables de compras del sector hostelero que están considerando seleccionar Café Isaza para su servicio?

Café Isaza es la marca ideal para negocios que priorizan la satisfacción de sus clientes y buscan dejar un recuerdo positivo de su estancia. Es perfecta para quienes valoran un producto de alta calidad y comprenden que un buen café requiere respeto, formación y conocimiento. Antes de incorporar Café Isaza en un nuevo punto de venta, ofrecemos una formación previa para asegurar que todo el equipo encargado de prepararlo pueda sacar el máximo partido al café. De esta manera, garantizamos que la experiencia final esté siempre a la altura de la calidad del producto.

¿Cómo se prepara Café Isaza para los próximos años? ¿Veremos nuevas propuestas?

Lo que sí puedo adelantar es que seguiremos apostando con fuerza por la formación de nuestros clientes, para que puedan sacar el máximo potencial de nuestros cafés. En cuanto a novedades, en el tostadero siempre se están “cociendo” cosas, aunque por el momento no podemos dar detalles. Lo que permanece intacto es nuestra filosofía: compartir momentos, experiencias y conocimiento a través de cada taza de café.