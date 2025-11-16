Mamá, quiero ser cocinero: claves de un oficio en auge en Canarias

Donde antes se accedía por descarte o por probar suerte en la formación de un nuevo oficio, ahora las aulas se llenan de jóvenes motivados e ilusionados con poder llegar a cumplir el gran sueño: llegar a ser un cocinero o cocinera, abrir su propio negocio o triunfar en algunos de los hoteles gastronómicos que arrasan en Canarias.

Lo cierto es que este oficio se ha ido quitando de encima algunos de los tópicos que lo ensombrecían: horas interminables, profesión poco recompensada, bajos salarios o poca conciliación familiar. El éxito mediático y laboral de numerosos cocineros en Canarias ha convertido la profesión en una de las más deseadas para los jóvenes, que antes ni se planteaban pelar una papa, por decirlo de manera coloquial, y ahora sueñan con asistir a alguna gala Michelin como nominados.

Los datos no mienten: los alumnos que se matriculan en Hecansa (Hoteles Escuela de Canarias) se duplican cada año, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Santa Brígida, en Gran Canaria, donde se encuentran las dos instituciones académicas. Según apuntó al inicio del presente curso la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jéssica de León, "el 70% del alumnado de Hecansa recibió una oferta laboral al terminar sus estudios".

Ganadores de los Culinary Hotel Awards. / LP / DLP

Este éxito, según la consejera, se debe "al sistema de Formación Dual Intensiva que implantamos hace dos años, que se ha convertido en centro pionero en Canarias en esta modalidad". Esto supone que los futuros profesionales de cocina combinan la enseñanza teórica en las aulas de Hecansa y el aprendizaje experiencial, tanto en hoteles como en restaurantes, con empresas tan importantes como Barceló, Satocan, Princess, Iberostar o H10.

Una experiencia real

Una de las claves para entender el éxito que está teniendo el programa gastronómico de la institución académica lo tenemos en las horas que los alumnos pasan en las empresas donde realizan la formación académica práctica. En la FP Dual Intensiva, la estancia formativa del estudiante supone el 50% del tiempo de la enseñanza, recibiendo además una remuneración a través de un contrato en formación en alternancia.

Es interesante analizar los perfiles de los alumnos que se lanzan al apasionante mundo de la cocina. Tienen entre 18 y 30 años, y llegan a Hecansa con estudios de ESO, Bachillerato e incluso con estudios universitarios. Por otro lado, las mujeres optan en mayor medida por la formación en servicios y gestión hotelera, mientras que ellos optan por la cocina, según datos de la propia institución.

Más allá de esta institución pública de Canarias, no son pocos los alumnos isleños que prefieren irse al Harvard de la formación gastronómica, como puede ser el Basque Culinary Center, en el País Vasco; a Hoffmann Culinary School, en Barcelona o a Le Cordon Bleu, en Madrid. De esas tres instituciones han salido muchos de los mejores cocineros del país en la actualidad, atrayendo también a muchos perfiles internacionales.

Un oficio estable

No solo por la moda se apuntan los alumnos a aprender a cocinar. Es evidente que la aparición de este sector en programas televisivos de máxima audiencia, el protagonismo que tiene en redes sociales o en series y películas de moda ayuda, y mucho, a que tantas personas se aventuren a este sabroso mundo.

Formación gastronómica en Canarias. / LP / DLP

La alta empleabilidad se suma a unas condiciones económicas respetables (siempre que se demuestre talento, seriedad y compromiso), y una trayectoria a largo plazo muy interesante. Ahora los grandes cocineros son personalidades relevantes, punto fundamental para asumir el sacrificio a cambio de la gloria, y la posibilidad de tener un negocio propio es una motivación extra.

En Canarias, los hoteles juegan un papel fundamental para atraer talento local, siendo un escaparate de lujo para los ambiciosos cocineros recién graduados. Es ahí donde pueden competir en la liga de las estrellas, soñar a lo grande y aprovechar los recursos que ofrecen las cadenas hoteleras. Es ahí, también, donde se encuentran las mejores ofertas laborales. Cuando hablamos de turismo como motor económico, también lo debemos hacemos como un impulso al talento local, que abarca desde la cocina hasta los proveedores, un círculo perfecto.

Hasta hace no mucho, cuando los hijos le decían a sus padres que querían ser cocineros, más de un progenitor se llevaba las manos a la cabeza. Ahora, en cambio, se llevan una alegría y les empujan a que se formen a lo grande. Es una muestra más de que la gastronomía, en todas sus vertientes, vive el mejor momento de su historia.