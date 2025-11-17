Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Bombones canarios para hacer con los más pequeños de la casa

En la cocina solo hay dos peligros para los chinijos: que se quemen o que se corten

Bombones canarios.

Bombones canarios. / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

 Y para eso estamos los adultos, para comprobar que todo va bien. Así que dejemos que se acerquen a los fogones, que trasteen y que aprendan a reconocer y valorar los alimentos y cómo procesarlos. 

La cocina dulce es un poderoso imán para atraerlos. ¡Ojo a estos Bombones porque les van a cautivar!

Ingredientes:

  • 100 gr. de gofio 
  • 12 gr. de azúcar glass
  • 14 gr. de almendras molidas
  • 30 ml. de aceite de oliva
  • 30 ml. de chocolate a la taza
  • 60 ml. de agua
  • Coco rallado

Elaboración:

Noticias relacionadas y más

  1. En un bol mezclamos muy bien el gofio, las almendras, el azúcar, el chocolate y el aceite.
  2. Vamos añadiendo el agua poco a poco hasta obtener una masa homogénea
  3. Formamos bolitas y las rebozamos en coco rallado
  4. Reservamos…¡y a comer!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
  2. Todo lo que necesitas saber sobre la Navidad 2025 en Las Palmas de Gran Canaria
  3. El juez ordena de nuevo el desahucio de la familia con seis menores en Gran Canaria
  4. La Fiscalía pide prisión para cinco médicos por la muerte de un paciente
  5. Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
  6. Ni la chocolatería de San Ginés en Madrid ni la Xurrería Trebol en Barcelona: los mejores churros con chocolate están en este local de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Q’damos Aquí: la tasca donde la cocina casera y la cerveza mandan
  8. Aviso a los conductores canarios: cuidado si circulas por esta vía, tiene uno de los radares más activos de España

Aerolíneas europeas retiran mensajes de 'greenwashing' tras la denuncia de consumidores

Aerolíneas europeas retiran mensajes de 'greenwashing' tras la denuncia de consumidores

Vídeoreceta de la semana: Bombones canarios para hacer con los más pequeños de la casa

Vídeoreceta de la semana: Bombones canarios para hacer con los más pequeños de la casa

Love the 90's, en su primera edición en Gran Canaria, reúne a 15.000 amantes de los noventa y cuelga el cartel de todas las entradas vendidas

Love the 90's, en su primera edición en Gran Canaria, reúne a 15.000 amantes de los noventa y cuelga el cartel de todas las entradas vendidas

DIRECTO | Mazón declara en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso

DIRECTO | Mazón declara en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso

Detenido un educador de un centro de menores en Málaga por tres delitos de agresión sexual

Detenido un educador de un centro de menores en Málaga por tres delitos de agresión sexual

La infusión que me ayudó a despedirme de la hinchazón abdominal de una vez por todas

La infusión que me ayudó a despedirme de la hinchazón abdominal de una vez por todas

¿Puede utilizarse la radioterapia para tratar otras enfermedades distintas al cáncer?

¿Puede utilizarse la radioterapia para tratar otras enfermedades distintas al cáncer?
Tracking Pixel Contents