Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Bombones canarios para hacer con los más pequeños de la casa
En la cocina solo hay dos peligros para los chinijos: que se quemen o que se corten
Y para eso estamos los adultos, para comprobar que todo va bien. Así que dejemos que se acerquen a los fogones, que trasteen y que aprendan a reconocer y valorar los alimentos y cómo procesarlos.
La cocina dulce es un poderoso imán para atraerlos. ¡Ojo a estos Bombones porque les van a cautivar!
Ingredientes:
- 100 gr. de gofio
- 12 gr. de azúcar glass
- 14 gr. de almendras molidas
- 30 ml. de aceite de oliva
- 30 ml. de chocolate a la taza
- 60 ml. de agua
- Coco rallado
Elaboración:
- En un bol mezclamos muy bien el gofio, las almendras, el azúcar, el chocolate y el aceite.
- Vamos añadiendo el agua poco a poco hasta obtener una masa homogénea
- Formamos bolitas y las rebozamos en coco rallado
- Reservamos…¡y a comer!
- La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
- Todo lo que necesitas saber sobre la Navidad 2025 en Las Palmas de Gran Canaria
- El juez ordena de nuevo el desahucio de la familia con seis menores en Gran Canaria
- La Fiscalía pide prisión para cinco médicos por la muerte de un paciente
- Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
- Ni la chocolatería de San Ginés en Madrid ni la Xurrería Trebol en Barcelona: los mejores churros con chocolate están en este local de Las Palmas de Gran Canaria
- Q’damos Aquí: la tasca donde la cocina casera y la cerveza mandan
- Aviso a los conductores canarios: cuidado si circulas por esta vía, tiene uno de los radares más activos de España