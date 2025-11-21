Podcast | Tarek Nasser, el discreto empresario de éxito que no para de abrir supermercados en Canarias

Cerca de 30 supermercados, numerosos hoteles, tres restaurantes... el legado empresarial de Tarek Nasser en Canarias es importante. Hijo de un exitoso empresario, siempre tuvo claro que lo suyo sería seguir la tradición familiar y meterse de lleno en el negeocio, pero dejando su huella y su visión con el crecimiento exponencial de un grupo, Kanali, que es referente en las Islas. Durante este episodio del podcast gastronómico de Canarias, Nasser comparte cómo aterrizó en el mundo de la empresa, relata su pasión por la gastronomía y adelanta algunos proyectos con los que sueña. Además, confiesa algunos lugares en los que disfruta especialmente comiendo, tanto en las Islas como fuera.