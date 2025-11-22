Cuatro premiados excelentes y Jerónimo Saavedra

Alejandro Peñafiel, sobrino de Jerónimo Saavedra, reveló uno de los aspectos en los que su tío «era más conservador»: en la gastronomía. Por su afición a la comida casera y de toda la vida, aclaró. Jerónimo Saavedra, amante de la buena mesa, fue nombrado anoche Académico de Honor a título póstumo de la Academia Gastronámica de Las Palmas en una gala celebrada en el Hotel Santa Catalina.

Además del homenaje al académico fallecido, el encuentro que dirigió con humor y talento su presidente Alfredo Montes, fue el marco de entrega de los Premios Anuales 2025 de la Academia Gastronómica. La segunda edición de estos premios reconoció la excelencia, la historia y la memoria. Alex Santana de La Bodega de la Avenida, recogió el galardón como mejor restaurante del año. El premio a ‘Toda una vida’ fue para Casa Martel, que recogió Antonio Martel. A sus 70 años y como quinta generación de la familia en el establecimiento recordaba lo que había significado Casa Martel para generaciones de grancanarios. «Hemos visto nacer y crecer familias», comentaba. El reconocimiento a mejor sumiller recayó en Mario Reyes, del restaurante Los Vinófilos, quien en su agradecimiento reconoció a maestros como a Ignacio Bernaldo de Quirós, ejecutivo de Lopesan y miembro de la Academia. Rafael Hurtado, que jugaba en casa, de Poemas by Hermanos Padrón ,recogió el premio anual al mejor jefe de sala. Hurtado muy aplaudido, agradeció a todos, empezando por Barceló, y los Padrón, un galardón que es un reconocimiento a un trabajo en equipo. La velada, a la que asistió Luis Suárez de Lezo, presidente de la Academia de Gastronomía de España, que compartió estrado con la consejera de Hacienda Matilde Asián, terminó con un animado sorteo y una inclinación del torso a la japonesa, un keirei (gracias) a todos.