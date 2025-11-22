Gastronomía
Cuatro premiados excelentes y Jerónimo Saavedra
Alex Santana, Rafael Hurtado, Mario Reyes y Antonio Martel recibieron ayer los premios de la Academia Gastronómica de Las Palmas
Alejandro Peñafiel, sobrino de Jerónimo Saavedra, reveló uno de los aspectos en los que su tío «era más conservador»: en la gastronomía. Por su afición a la comida casera y de toda la vida, aclaró. Jerónimo Saavedra, amante de la buena mesa, fue nombrado anoche Académico de Honor a título póstumo de la Academia Gastronámica de Las Palmas en una gala celebrada en el Hotel Santa Catalina.
Además del homenaje al académico fallecido, el encuentro que dirigió con humor y talento su presidente Alfredo Montes, fue el marco de entrega de los Premios Anuales 2025 de la Academia Gastronómica. La segunda edición de estos premios reconoció la excelencia, la historia y la memoria. Alex Santana de La Bodega de la Avenida, recogió el galardón como mejor restaurante del año. El premio a ‘Toda una vida’ fue para Casa Martel, que recogió Antonio Martel. A sus 70 años y como quinta generación de la familia en el establecimiento recordaba lo que había significado Casa Martel para generaciones de grancanarios. «Hemos visto nacer y crecer familias», comentaba. El reconocimiento a mejor sumiller recayó en Mario Reyes, del restaurante Los Vinófilos, quien en su agradecimiento reconoció a maestros como a Ignacio Bernaldo de Quirós, ejecutivo de Lopesan y miembro de la Academia. Rafael Hurtado, que jugaba en casa, de Poemas by Hermanos Padrón ,recogió el premio anual al mejor jefe de sala. Hurtado muy aplaudido, agradeció a todos, empezando por Barceló, y los Padrón, un galardón que es un reconocimiento a un trabajo en equipo. La velada, a la que asistió Luis Suárez de Lezo, presidente de la Academia de Gastronomía de España, que compartió estrado con la consejera de Hacienda Matilde Asián, terminó con un animado sorteo y una inclinación del torso a la japonesa, un keirei (gracias) a todos.
