Gala Michelin en clave canaria: ¿caerá alguna estrella en las Islas?

Los nervios, un año más, están a flor de piel. Los cocineros presentes en la guía francesa andan intercambiando información, quinielas y apostando por alguna sorpresa destacable. Es el poder que sigue teniendo la guía Michelin, que cada año tiene la compleja misión de impulsar al estrellato a tantos cocineros -y sumilleres- que desean recibir la ansiada invitación para el gran día.

Canarias en los últimos años se ha acostumbrado a grandes alegrías en forma de estrella, sobre todo en Tenerife, donde más brillan, y en Gran Canaria, que mantiene el ritmo. Incluso Lanzarote hizo historia en la última edición al conseguir la primera estrella para la Isla. Como suele ser habitual, será una noche de sorpresas y decepciones, de lágrimas y enfados.

Recuperar la estrella

Hay dos restaurantes en Canarias que optan a recuperar la estrella Michelin perdida por cambio de ubicación. Hablamos de Haydée, de Víctor Suárez, que parece tener muchas posibilidades de devolver el brillo a su deliciosa propuesta, ahora en el sur de Tenerife. Dejó al norte de la isla huérfano de estrella, aunque será emocionante comprobar si los inspectores Michelin han encontrado algún restaurante ahí que devuelva la ilusión, como algunas quinielas apuntan, con todas las miradas puestas en El Taller de Seve Díaz.

Por otro lado, en Gran Canaria, el restaurante que opta a recuperarla es Bevir, tras su cambio de ubicación de la capital grancanaria al hotel Lopesan Costa Meloneras. El concepto propuesto por el cocinero José Luis Espino ya logró el éxito en su ubicación anterior con una oferta similar (solo productos del huerto y del mar), por lo que habrá que estar atentos para comprobar si los inspectores consideran que mantiene el nivel que lo catapultó al éxito en la calle Escritor Benito Pérez Galdós.

Espino, chef de Bevir. / LP / DLP

¿Nuevo tres estrellas?

Más allá de estos frentes, hay un tema que no para de sonar en los mentideros: la posibilidad de que Canarias consiga un nuevo restaurante con tres estrellas Michelin. Ahí las opciones se reducen a dos: El Rincón de Juan Carlos y M.B, ambos en el sur de Tenerife. Los dos tienen muchas opciones de dar el gran salto, el máximo galardón de la guía, ese exclusivo espacio reservado para los más grandes. Es cierto que acceder a este club es realmente complejo y no abundan los triestrellados en cada edición, más bien lo contrario. Ilusión o realidad, lo cierto es que no son pocas las quinielas locales que se lanzan a apostar por ello. Ojalá acierten.

Siempre existe el temor de que la guía roja castigue a algún restaurante quitándole la distinción, aunque no parece que vaya a ser el caso en esta edición para Canarias, salvo sorpresa mayúscula. Y ahora que la estrella Verde ya es algo residual, pues así lo ha decidido la propia institución, todos los restaurantes con aspiraciones vuelven a mirar a la roja con el sincero deseo de subir al escenario a recogerla. Pase lo que pase, la realidad es que Michelin sigue consiguiendo lo que pocos: que todo un sector esté pendiente de una gala, pues el premio, más allá del galardón, impulsa carreras, negocios y cuenta de resultados.