Descubre los mejores productos agroalimentarios de Canarias con la guía Regala Agrocanarias 2025

¿No sabes qué regalar estas navidades o con qué detalle agasajar a tus empleados? Los productos de la gastronomía canaria son una muy buena opción: gofios, quesos, vinos y sidras premiados son algunos de ellos.

Con el fin de apoyar la promoción y comercialización de los productos agroalimentarios de Canarias, el Gobierno de Canarias ha publicado la guía interactiva online Regala Agrocanarias 2025. Esta publicación incluye una selección de los productos más destacados en los Concursos Agrocanarias 2025, con el objetivo de impulsar tanto el consumo local como la visibilidad de los comercios que ofrecen estos productos en todo el Archipiélago.

¿Qué es la Guía ‘Regala Agrocanarias 2025’?

La guía Regala Agrocanarias 2025, publicada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, tiene como objetivo fomentar la compra de productos locales canarios en establecimientos de las islas. En ella se recogen los productos premiados en los Concursos Agrocanarias 2025, como vinos, quesos, gofios y sidras de las diferentes islas.

A través de un formato interactivo, los usuarios pueden explorar fácilmente los productos galardonados y conocer los puntos de venta locales donde se encuentran disponibles. Además, la guía incluye un total de 650 productos agroalimentarios que se han destacado este año en los concursos, ayudando a los consumidores a encontrar artículos de alta calidad y a los comercios locales a aumentar su visibilidad, especialmente durante la campaña navideña.

Promoción de los comercios locales

Un aspecto clave de esta iniciativa es el listado de 27 establecimientos 'Agrocanarias Friendly'. Estos comercios están comprometidos con la promoción de los productos locales y ofrecen una variedad de productos premiados, lo que facilita a los consumidores el acceso a ellos.

Los establecimientos adheridos a la guía se encuentran en varias islas del Archipiélago: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Estos puntos de venta incluyen tanto tiendas físicas como tiendas online, lo que amplía las opciones para los usuarios.

Vinos de Tenerife. / Cedida

Productos destacados en la guía

Entre los productos más destacados en la guía se encuentran algunas de las mejores bodegas de vino, queserías y productores de gofio y sidra de las Islas Canarias. Al acceder a la guía online, los consumidores pueden ver en qué comercios locales están disponibles estos productos premiados, facilitando el acceso tanto a quienes buscan estos productos para su consumo diario como a quienes los desean como regalos navideños.

La campaña también ha contado con una estrategia publicitaria que incluye la creación de un video promocional inspirado en la isla de San Borondón, un territorio legendario que se utiliza como analogía para mostrar la exploración de nuevos sabores y experiencias que se pueden descubrir en los comercios ‘Agrocanarias Friendly’.

Gofio de la isla, el mejor de Canarias. / LP / DLP

¿Dónde Encontrar los Productos de Agrocanarias?

La guía incluye un directorio interactivo con la ubicación de los comercios adheridos, sus datos de contacto y las referencias disponibles en cada punto de venta. Estos establecimientos son clave para que los consumidores de cada isla puedan acceder fácilmente a los productos locales premiados.

Comercios en Tenerife

Canarias Concept

Canarywine

Casa del Vino

Centro de Visitas de Bodegas Tajinaste

Casa de los Balcones

Cuveé Enoteca

De la Tierra: Delicias Canarias

El Trueque Gourmet

Foodieterapia

La Ardilla San Juan

La tienda del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo

Vinoteca y Tienda Con Pasión

Tenerife Wines & Local Gourmet Products

The Winery Shop

Varguita Cheesecake

Los quesos se sirven en papel. / Juan Castro

Comercios en Gran Canaria

Canarywine

Casa del Queso de Gran Canaria

Mimila Delicatessen

Tiendas 8 Islas

Comercios en Fuerteventura

Canary Gourmet

De lo Nuestro. Mercado Las Tradiciones

Mercado La Biosfera

Mercado Oasis Markt

Comercios en Lanzarote

Casa del Vino Canario

Comercios en El Hierro

Casa Juan

Acceso a la Guía

La guía Regala Agrocanarias 2025 está disponible de forma gratuita y se puede consultar online a través de la página web oficial de los Concursos Agrocanarias o en sus perfiles en Redes Sociales. Para acceder a la guía, basta con visitar el siguiente enlace: https://regala-agrocanarias-2025.glide.page/dl/74c4fe.

Apoyo a la Economía Local

El proyecto Regala Agrocanarias tiene como principal objetivo fomentar el consumo de productos locales durante las festividades de fin de año, lo que también beneficia a los pequeños y medianos comercios canarios. Este tipo de iniciativas se alinea con los esfuerzos del Gobierno de Canarias para fortalecer la economía local y preservar las tradiciones agroalimentarias del Archipiélago.