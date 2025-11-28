Vídeoreceta de la semana: Cabrito estofado

Aunque, particularmente, lo prefiero frito y en adobo, el cabrito está muy rico también de la manera que propongo y me enseñaron en su tiempo: estofado. Con muy pocos ingredientes y, eso sí, paciencia en la cocción, tenemos una carne muy rica y una salsa para mojar pan del bueno.

Ingredientes:

1 kg. de cabrito en trozos

1 pimiento rojo

2 tomates

1 cabeza ajos

Vino blanco seco

Sal marina

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Elaboración:

Cortamos el pimiento en tiras y los tomates en cuartos Salpimentamos el cabrito En un caldero con aceite de oliva, ponemos la carne y la verdura Añadimos los dientes de ajo a los que previamente hemos dado un golpe con el cuchillo plano Vertemos un chorrito de vino blanco y un poquito de agua Le mandamos fuego fuerte unos cinco minutos y, luego, bajamos al mínimo y que vaya guisando más o menos una hora Luego podemos moler la salsa y reducirla para acompañar la carne

Las hierbas: La receta que comparto me la enseñaron así, pero, es cierto, se puede enriquecer aún más si le añadimos alguna hierba aromática, tipo tomillo o romero, por ejemplo. Que daca cual la adapte a su gusto. ¡Es lo interesante de la cocina!