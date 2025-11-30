¿Cuál es el restaurante con mejor relación calidad-precio de Gran Canaria según los inspectores Michelin?

Hay una categoría muy valorada en la Guía Michelin por los usuarios y los amantes de la gastronomía en general. Se trata de los restaurantes Bib Gourmand, ese espacio reservado en la guía para los restaurantes que ofrecen una excelente relación de calidad-precio, una de las cosas más buscadas y más difíciles de encontrar.

Si bien la publicación francesa es famosa por otorgar las mundialmente conocidas estrellas, de una a tres según el nivel de excelencia que ofrezcan según los inspectores Michelin, lo cierto es que la categoría Bib Gourmand no pierde fuerza ni interés año tras año. Muchas personas huyen del mundo estrellado, donde los precios suelen ser altos y en Canarias el concepto es más o menos similar (menú degustación y restaurantes ubicados en hoteles de lujo).

Así pues, vamos a hacer un recorrido por los restaurantes y los apuntes de los propios inspectores sobre los Bib Gourmand de Canarias, distinción que nació en 1997, cuando la guía presentó la distinción para destacar a los restaurantes que ofrecen una comida de gran calidad a precios especialmente atractivos. Como define la propia guía, "aunque el umbral económico varía ligeramente de un país a otro según el coste de vida, los inspectores aplican el mismo principio en todo el mundo: una excelente relación calidad-precio".

Una cocina más sencilla

Según los inspectores, "no existe una fórmula establecida para que un restaurante obtenga la distinción Bib Gourmand. Entre los más de 3.000 establecimientos reconocidos en todo el mundo, cada uno posee un carácter propio y bien definido". Lo que está claro, es que "los restaurantes Bib Gourmand tienen en común es un estilo de cocina más sencillo: normalmente no encontrarás gastronomía molecular ni ingredientes extraordinariamente exclusivos. En su lugar, dejan al comensal con una sensación muy particular de satisfacción: la de haber comido de maravilla sin gastar de más", afirma la guía.

En Canarias, podemos encontrar once restaurantes distinguidos en esta categoría, aunque solo dos en la provincia de Las Palmas, y tan solo uno en Gran Canaria. En la isla de Tenerife están la gran mayoría de ellos, con la isla de La Palma también presente. Vamos a hacer un repaso.

Carmelo Florido. / LP / DLP

El Equilibrista 33 (Gran Canaria)

Apuntes del inspector: "Está cerca de la playa de Las Alcaravaneras, refleja un poco la personalidad de Carmelo Florido, el chef-propietario, y cuenta con un montón de adeptos, pues sin duda aquí saben tratar las materias primas y combinar, en su justa medida, la tradición con la innovación, haciendo siempre lo imposible por exaltar los diferentes productos de la región. Si vienes por esta casa, de ambiente moderno-actual, no debes perderte el delicioso Ceviche canario, sus Carajacas (salteado de hígado de ternera con cebolla caramelizada, ajo y papitas pajas) o los Huevos moles con el típico gofio canario al natural, uno de los postres más apreciados entre sus clientes y que suele cautivar por su extraordinario e intenso sabor. ¡Tradición en estado puro!". Puede leer el reportaje de este restaurante aquí.

El otro restaurante de la provincia de Las Palmas presente como Bib Gourmand está en Famara, Lanzarote.

El Risco (Lanzarote)

Apuntes del inspector: "¿Quiere comer en un espacio de película? No busque más, pues este restaurante ocupa la casa que el emblemático artista César Manrique diseñó para su propio hermano. El conjunto, que presenta un sencillo montaje de ambiente marinero, sorprende por sus impresionantes vistas sobre la playa de Famara, las montañas del entorno y, perfilada sobre las aguas del océano, la bucólica isla de La Graciosa. La carta destaca tanto por los pescados y mariscos locales como por los arroces; sin embargo, aquí aconsejamos que se deje llevar por las deliciosas sugerencias diarias. ¡Reserve, que suele llenarse!".