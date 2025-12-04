Estos son los vinos canarios que están en la élite mundial gracias a la Guía Parker

El archipiélago canario vuelve a situarse entre las regiones vinícolas más apasionantes del planeta gracias a las altas puntuaciones otorgadas por Luis Gutiérrez de The Wine Advocate, la prestigiosa guía de Robert Parker. La edición de 2024 ha sido especialmente significativa: no solo Envínate reafirma su liderazgo con algunas de las calificaciones más elevadas de España, sino que bodegas de varias islas experimentan un notable salto cualitativo respecto a años anteriores.

En un año marcado por una fuerte sequía, rendimientos muy bajos y vendimias adelantadas, los productores canarios han demostrado que la adversidad puede convertirse en una gran virtud cuando hay compromiso, trabajo artesanal y viñedos irrepetibles. Viejas cepas prefiloxéricas, suelos volcánicos, altitudes de vértigo y variedades autóctonas forman la columna vertebral de esta nueva edad de oro del vino canario.

Estos son los vinos que representan este triunfo colectivo:

1. Palo Blanco Las Molinas – Envínate (99 puntos)

Palo blanco Las Molinas. / LP / DLP

El blanco volcánico de referencia en España y que a mí personalmente me apasiona.

Palo Blanco Las Molinas, elaborado en Los Realejos a partir de viñas viejas, consolida sus 99 puntos y vuelve a sacudir el panorama nacional. Es un blanco vibrante, salino, elegante e infinitamente profundo, elaborado en viñas conducidas en cordón trenzado y trabajadas a mano.

Su energía volcánica lo sitúa a la altura de los grandes blancos europeos.

2. Táganan Parcela Margalagua – Envínate (98+ puntos)

Táganan Margalagua. / LP / DLP

El tinto atlántico más emocionante del archipiélago.

La famosa parcela Margalagua, un viñedo colgado sobre el océano en la abrupta costa de Anaga de Tenerife, recibe este año 98+ puntos, algo por debajo de la añada del 2023. Este tinto combina potencia, frescura y una mineralidad salvaje que lo convierte en uno de los vinos más singulares de España.

Envínate consolida así un dominio absoluto en la parte alta del ranking.

3. Grand Cruz del Calvario – Bimbache Vinícola (97 puntos)

Grand Cruz del Calvario – Bimbache Vinícola. / LP / DLP

El Hierro muestra su fuerza volcánica al mundo con uno de mis blancos favoritos.

El proyecto Bimbache Vinícola vuelve a situar a El Hierro en el mapa de los grandes vinos. Grand Cruz del Calvario, con 97 puntos, es un blanco de enorme pureza y carácter, entre suelos volcánicos y una climatología exigente.

Una de las grandes confirmaciones del año.

4. Sansofi – Bien de Altura (96–98 puntos)

Sansofi – Bien de Altura. / LP / DLP

La generación que define el futuro del vino canario.

Bien de Altura ha protagonizado una de las mayores progresiones del archipiélago. Sansofi se mueve entre los 96 y 98 puntos, un verdadero reconocimiento al trabajo realizado en Gran Canaria con interpretaciones modernas de variedades autóctonas.

Representa la fuerza de una nueva ola de productores que ya compiten de tú a tú con proyectos históricos.

5. Malvasía Aromática Seca – Victoria Torres Pecis (95–97 puntos)

Malvasía Aromática Seca – Victoria Torres Pecis. / LP / DLP

La Palma y la autenticidad que se resiste a desaparecer.

Victoria Torres Pecis vuelve a demostrar por qué es una de las productoras más influyentes de Canarias. Su Malvasía Aromática Seca, con 95–97 puntos, es un vino profundo, expresivo y fiel a una tradición centenaria que se ha mantenido viva a pesar de años extremadamente duros para la viticultura en La Palma.

Un vino que honra la resiliencia de la isla.

6. Las Toscas – Iñaki Garrido (96 puntos)

Las Toscas. / LP / DLP

Un blanco de altura que confirma el talento que tiene este productor

El proyecto de Iñaki Garrido se consolida con Las Toscas, el único vino que elabora en esta bodega. Sus 96 puntos reconocen su precisión, elegancia y capacidad de envejecimiento, en un estilo que recuerda a grandes blancos del Loira pero con un marcado carácter volcánico.

Una prueba más de que el archipiélago está lleno de grandes elaboradores.

7. Maipé de Taganana – Viñátigo (95+ puntos)

Maipé de Taganana – Viñátigo. / LP / DLP

Un vino que confirma al gran desconocido: Jorge Méndez.

Taganana vuelve a brillar, pero esta vez de la mano de Viñátigo. Maipé de Taganana, con 95+ puntos, reafirma que esta zona del norte de Tenerife posee un terroir único, capaz de producir vinos eléctricos, minerales y profundamente atlánticos.

Viñátigo logra una de sus mejores puntuaciones históricas, confirmando una tendencia al alza y demostrando que más productores están elevando el nivel en esta región tan extrema como fascinante.

Canarias crece unida

Si bien Envínate firma los vinos con las mayores puntuaciones del año, lo verdaderamente relevante es la amplitud de bodegas que han alcanzado valoraciones sobresalientes.

En 2024, Bimbache Vinícola, Bien de Altura, Victoria Torres Pecis, Iñaki Garrido y Viñátigo consolidan un crecimiento que ya es imparable. Y a ellos se suman proyectos emergentes como Michael Candelario, Jable de Tao o Arautava, que también destacan con puntuaciones muy elevadas.

La diversidad de estilos, islas, variedades y filosofías demuestra que el éxito del vino canario no es casual ni aislado: es colectivo.

En la élite mundial

Las puntuaciones de la Guía Parker 2024 certifican que Canarias es hoy una región imprescindible para entender el vino contemporáneo.

Sus viñedos heroicos, su identidad volcánica y la convicción de una nueva generación de viticultores han situado al archipiélago a la altura de las regiones más prestigiosas del mundo. Canarias no solo vuelve a triunfar: ha llegado para quedarse. ¡Salud!

Recuerda que si quieres compartir conmigo tus proyectos, bodegas o vinos siempre puedes escribirme a mulchandchanrai@gmail.com o a través de @thefoodtagram.