Podcast | Un café con Victoria López, la poderosa empresaria canaria

Los hoteles del grupo que preside Victoria López, GF Hoteles, conforman una parte importante de las actividades de su neogcio, pero no es esa la única. Segunda generación de una valiosa empresa canaria que no ha parado de crecer desde su fundación, la invitada a este episodio del podcast gastronómico de Canarias se sincera sobre su infancia, su formación y esos valores heredados que la han llevado a presidir un gran grupo canario. Nos adentramos en el giro gastronómico de los hoteles, sobre todo el del buque insignia, el GF Victoria, donde el restaurante Donaire luce una estrella Michelin, y donde el rooftop, Zambra SkyBar, fue elegido el mejor de Canarias en la gala de los Culinary Hotel Awards. Además, conocemos de cerca algunos detalles de su día a día y su faceta personal y familiar.