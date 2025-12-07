Yeray Reyes impulsa la venta online para sus delicias navideñas

Innovar no es solo sacar nuevos productos que conquisten a los clientes, ni utilizar herramientas en el obrador de última tecnología. Innovar es también buscar la fórmula para que los clientes puedan acceder a tus productos estrella sin complicaciones, sin colas, sin esperas. Y esto es algo que el empresario Yeray Reyes, el pastelero más mediático de Gran Canaria, tiene bien claro. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Reyes se ha adelantado a la alta demanda y ha presentado dos páginas web con una misión muy clara: llegar a todos de manera ágil.

Roscón de nata de Yeray Reyes. / LP / DLP

Una de ellas está destinada a los roscones de Reyes, donde a un solo clic, el cliente puede elegir el roscón deseado (crema, nata, turrón, de la abuela, pistacho o kinder) y seleccionar el día de recogida, el lugar y ver las horas disponibles para el día seleccionado. Por otro lado, la otra página web habilitada está destinada a otros de los buques insignia del pastelero durante las fiestas, el tronco artesanal de Navidad.

Siguiendo los mismos pasos que los roscones, el cliente podrá elegir qué tronco desea (fresa, pistacho, turrón, casera, mango, rafaello o kinder) para posteriormente seleccionar el día, lugar y hora preferente de recogida. Con ambos accesos ya operativos, la habitual alta demanda que experimenta la firma está más organizada que nunca, con el mismo sabor de siempre. "Este sistema permitirá organizar los pedidos con mayor antelación y comodidad, evitando esperas y asegurando la disponibilidad de sus productos más demandados", celebran desde la empresa.

Tronco de pistacho de Yeray Reyes. (1) / LP / DLP

Yeray Reyes, imparable

Más allá de este inteligente paso, el empresario pastelero continúa su imparable expansión por Gran Canaria, donde ya cuenta con las tiendas de Vecindario, Alcampo, Las Arenas y Mogán Mall, a la espera de la apertura más deseada, la que tendrá lugar próximamente en la zona comercial de Mesa y López, en la capital grancanaria. Tal y como adelantó el propio Yeray Reyes a este periódico, "esta apertura es algo totalmente diferente a lo que existe, es un concepto nuevo que dará mucho que hablar y creará impacto".

Entre esas novedades se encuentra el gran obrador abierto, para que todos los clientes puedan vivir una experiencia completa dentro del local, que tendrá más de 300 metros cuadrados. Además, y de cara al exterior, la gran cristalera que dará a la calle Galicia, justo frente al Mercado Central, servirá de privilegiado escaparate para que la gente pueda ser partícipe del gran espectáculo desde fuera. Con más de 100 empleados y una legión de seguidores, Yeray Reyes se ha convertido en un fenómeno de masas que no solo sorprende con sus productos, sino que también cuenta con un destacado éxito en redes sociales, donde sus vídeos elaborando las creaciones de la pastelería acumulan millones de reproducciones.