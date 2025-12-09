Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Golpe de mar LanzaroteTiempo en CanariasUD Las PalmasGolpe de mar TenerifeConcurso Ferrero Rocher TejedaViviendas de Andújar
instagramlinkedin

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Salsa de champiñones casera

Ojo: Si pruebas esta receta, ya siempre la querrás hacer así

Salsa de champiñones.

Salsa de champiñones. / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

Una solución casera, original y muy rica de hacer una salsa de champiñones basada en una receta que vi en la que guardaban un puño de champiñones laminados y el resto la trituraban. Así al momento de servirla prevalece la salsa, pero te encuentras con trozos de hongos que le dan otro toque a los platos de carne o pasta, por ejemplo

Ingredientes:

  • 300 gr. de champiñones 
  • 100 ml. de caldo de ave, carne o verduras 
  • 200 ml. de nata 
  • 50 ml. de vino blanco seco 
  • Tres chalotas 
  • Un diente de ajo 
  • Perejil fresco 
  • Pimienta negra molida
  • Sal marina 
  • Aceite de oliva

Noticias relacionadas y más

Elaboración:

  1. Ponemos a pochar, a fuego lento y con un toque de sal marina, las chalotas y el ajo finamente picados.
  2. Cuando está bien pochado (entre 10 y 15 minutos) añadimos los champiñones laminados, rectificamos de sal y dejamos dos minutos todo junto
  3. Entonces subimos el fuego a tope, vertemos el vino y removemos hasta que evapore el alcohol
  4. Añadimos entonces pimienta recién molida, bajamos el fuego y dejamos unos 20 minutos
  5. Pasado este tiempo apartamos del fuego, vertemos la nata, removemos y llevamos de nuevo al fuego
  6. Vertemos el caldo, mezclamos y echamos perejil fresco picado
  7. Apartamos una cucharada de champiñones y, el resto, lo trituramos todo
  8. Retornamos todo al cazo y removemos durante un par de minutos. Y tendremos la salsa de champiñones con “tropezones” de champiñones

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents