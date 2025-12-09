Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Salsa de champiñones casera
Ojo: Si pruebas esta receta, ya siempre la querrás hacer así
Una solución casera, original y muy rica de hacer una salsa de champiñones basada en una receta que vi en la que guardaban un puño de champiñones laminados y el resto la trituraban. Así al momento de servirla prevalece la salsa, pero te encuentras con trozos de hongos que le dan otro toque a los platos de carne o pasta, por ejemplo
Ingredientes:
- 300 gr. de champiñones
- 100 ml. de caldo de ave, carne o verduras
- 200 ml. de nata
- 50 ml. de vino blanco seco
- Tres chalotas
- Un diente de ajo
- Perejil fresco
- Pimienta negra molida
- Sal marina
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Ponemos a pochar, a fuego lento y con un toque de sal marina, las chalotas y el ajo finamente picados.
- Cuando está bien pochado (entre 10 y 15 minutos) añadimos los champiñones laminados, rectificamos de sal y dejamos dos minutos todo junto
- Entonces subimos el fuego a tope, vertemos el vino y removemos hasta que evapore el alcohol
- Añadimos entonces pimienta recién molida, bajamos el fuego y dejamos unos 20 minutos
- Pasado este tiempo apartamos del fuego, vertemos la nata, removemos y llevamos de nuevo al fuego
- Vertemos el caldo, mezclamos y echamos perejil fresco picado
- Apartamos una cucharada de champiñones y, el resto, lo trituramos todo
- Retornamos todo al cazo y removemos durante un par de minutos. Y tendremos la salsa de champiñones con “tropezones” de champiñones
