72 horas saboreando Lanzarote: desde Playa Blanca hasta el mejor desayuno de Canarias

Siempre se queda alguno pendiente, lo cual es un motivo de fuerza para regresar. Pero en tan solo tres días, uno puede darse varios homenajes de nivel y disfrutar de una Isla que no pierde la esencia ni las ganas de seguir creciendo a nivel gastronómico. Siempre hay movimientos en las cocinas, eventos de calado y llegada de cocineros con ganas de demostrar talento. Si bien hace unas semanas le relataba en este suplemento gastronómico de Prensa Ibérica la sublime experiencia en Alarz (Arrecife Gran Hotel), comandado ahora por el talentoso cocinero vasco Mikel Asiain, ahora me gustaría relatarle una ruta reciente por algunos de mis restaurantes fetiche de la hermosa Isla.

Empezando por el sur, donde comenzó la placentera travesía, el mundo se para por completo en uno de los mejores chiringuitos de Canarias: el Chiringuito Tropical, de Luis Benito. Ahí, con el faro de Pechiguera como testigo y el mar casi abrazándonos en la mesa, el anfitrión volvió a hacer su enésima demostración en el manejo del arroz preparando un excitante meloso con carabineros de La Santa. Antes, como para abrir boca, los ya tradicionales tomates de Tinajo aliñados y unas deliciosas zamburiñas, todo regado con vino blanco local. En diciembre tiene incluso más encanto que en pleno mes de agosto, teniendo en cuenta que estamos ante una de las mejores terrazas de Canarias.

Arroz en El Chiringuito Tropical. / José Luis Reina

No muy lejos de allí, y con otro ilustre anfitrión, no podía faltar la visita a Brisa Marina, o como lo conocen todos, Juan El Majorero. Debe ser uno de los restaurantes que más pescado fresco vende de las Islas, y lo que sí es seguro es que es el que más atún despacha de Lanzarote. Con Germán Blanco en la cocina, y con el propio Juan en la sala, disfrutamos de una agradable cena en una de las mejores mesas de su terraza, en el siempre animado paseo de Playa Blanca.

Pescado fresco en Brisa Marina. / José Luis Reina

Entrantes marinos, con ese triunfador atún rojo como protagonista; gofio escaldado con su cebolla picona; crujientes de Morena frita, un clásico… y un sabroso mero al horno con papas y verduras. En la parte líquida, obviamente no hay que salir de la Isla: Casa Althay, un blanco ganador. Y ojo al postre, un trampantojo en forma de batata del jable, de cremoso interior y equilibrado dulzor. Un gran final.

Rumbo a Teguise

De la animada vida en la costa sur, a disfrutar de uno de los mejores hoteles boutique de Lanzarote, en plena Villa de Teguise. Destinar una noche a cenar en el restaurante de Palacio Ico es una decisión inteligente, pues tras esa imponente entrada y el bucólico patio central, se esconde una cocina de altísimo nivel, liderada por el chef Víctor Valverde, siempre afinado. Disfrutar del ambiente navideño por la Villa y coronar el paseo con una cena en esa sala mágica, donde brillan y atienden Sonsoles López y Zeneida Carreño; con la música jugando un papel primordial y esa obra de Ildefonso Aguilar presidiendo la sala, es una experiencia ganadora.

Plato en Palacio Ico. / José Luis Reina

El menú de Víctor Valverde es un homenaje premium a Lanzarote, a sus productos. Y sigue demostrando talento en los puntos del menú degustación, equilibrado, contundente y de interesantes matices. No sorprende ese sol Repsol, ni tampoco que la Guía Michelin lo tenga como uno de sus restaurantes recomendados en Canarias. El maridaje fue un paseo por diferentes vinos de Canarias, que están en una forma espectacular. Se nota la formación de las dos encargadas de sala en la materia.

El mejor desayuno de Canarias

Tuve la sensatez de no perderme el desayuno que ofrece el hotel, ganador del premio Culinary Hotel Awards a Mejor Desayuno de Hotel.

Estuvo afinado el jurado, desde luego. Es un desayuno completo, en la mesa, en un ambiente único. Salmón de Uga, aguacate, zumos naturales frescos, mermeladas caseras, pan de calidad, diferentes opciones de huevo, fruta de temporada, jamón ibérico cortado al momento, buen café, bizcochos caseros, quesos de la Isla… imagino que el paraíso se parecerá a esto.

Salmón de Uga en La Bodega de Uga. / José Luis Reina

Tras el homenaje mañanero, turno para otro clásico, ese que nunca falla: Bodega de Uga, siempre lleno. A su ya célebre ensalada, sencilla pero con ese algo que la hace única; por supuesto más salmón de Uga, que no falte nunca, aquí acompañado de las tostas con mantequilla y alcaparras. El delicioso calamar, pulpo… da igual lo que pida, todo está rico. Y el ambiente suma.

Nota final: si tiene el vuelo de regreso tarde, no deje de ir al Arrecife Gran Hotel, subir a la planta 17 y tomarse un cóctel final. Será el broche de oro a unas 72 horas de lujo.