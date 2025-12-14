La Penúltima y nos vamos
Podcast | Así es el pequeño hotel con el mejor desayuno de Canarias
Un inmueble histórico, unas pocas habitaciones y un restaurante de altísimo nivel: así es Palacio Ico
Sonsoles López se enamoró de Lanzarote tras múltiples visitas durante sus vacaciones. Ella, junto a su marido Eduardo, conoció un inmueble en la Villa de Teguise (Lanzarote) que les cambiaría la vida para siempre, pues fue tal la pasión que decidieron cumplir el deseo de comprarlo y convertirlo en uno de los mejores hoteles boutique de Canarias. Hoy, con el negocio ya consolidado y presentes en la Guía Repsol y en la Guía Michelin, Palacio Ico consiguió hacerse con el galardón de Mejor Desayuno de Hotel, en la gala de Culinary Hotel Awards de Prensa Ibérica. En este nuevo episodio de la tercera temporada del podcast gastronómico de Canarias, conocemos la historia de la mujer detrás de Palacio Ico.
