Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Pulpo, mojo verde y parmentier de papa

Una idea para estas fiestas. Fácil, rico y vistoso

Pulpo, mojo verde y parmentier de papa.

Pulpo, mojo verde y parmentier de papa. / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

A fin de cuentas, solo es un puré de papa (finísimo, eso sí), que más o menos ya controlamos, unos rejos ya sancochados que marcamos a la plancha y mojito verde que, quien más quien menos, suele tener siempre en la nevera. Luego en el plato queda muy aparente ¡y va a parecer que somos unos cocineros del 15!

Ingredientes:

  • 4 rejos de pulpo
  • Mojo verde
  • 800 gr. de papas
  • 400 ml. de leche
  • 50 gr. de mantequilla
  • Sal marina
  • Pimienta negra molida
  • Aceite de oliva

Elaboración:

  1. Ponemos a sancochar las papas en agua con sal.
  2. Mientras, en un cazo, calentamos la leche, añadimos la mantequilla y removemos. Mantenemos caliente pero que no hierva
  3. Cuando las papas estén, las llevamos a un recipiente y las vamos triturando a medida que añadimos la mezcla de leche y mantequilla. Buscamos una textura finísima, que no líquida, ojo. Salpimentamos y reservamos.
  4. Metemos el pulpo (si es sancochado y empaquetado al vacío de esos de supermercado) un minuto al microondas a potencia media
  5. Luego, en una sartén con un poquito de aceite de oliva, lo doramos por ambos lados. Y cuando esté, lo regamos con mojo y retiramos
  6. Servimos la parmentier de fondo, el rejo arriba y lo regamos con más mojo

