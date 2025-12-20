Yeray Reyes desata la locura con la apertura de su nueva tienda

Ya lo había adelantado el propio Yeray Reyes a este periódico: "será un local espectacular y algo que dará mucho que hablar", afirmaba ilusionado el grancanario allá por octubre, cuando compartió la feliz noticia de que su quinto punto de venta estaba ultimando todo para ver la luz. Dicho y hecho, con el objetivo cumplido, además, de abrir antes de que finalice el año y en plena campaña navideña, con la complejidad que conlleva la puesta a punto tan intensa que ha tenido la nueva tienda.

Curiosos, visitantes, fieles clientes, gente de la comunicación... nadie se quería perder la gran apertura celebrada el pasado jueves, esa que dinamizará y endulzará la zona comercial de Mesa y López, en la capital grancanaria. Rodeado de parte de su equipo, y ante la atenta mirada de su legión de seguidores, Yeray Reyes destapó al fin la gran cristalera de la tienda tras la multitudinaria cuenta atrás, dejando a vista de todos el enorme ventanal y el elegante interior.

Uno de los momentos emotivos de la apertura. / LP / DLP

Un diseño cálido, moderno, con multitud de detalles que se ajustan a la personalidad del emprendedor, que ha visto aquí la oportunidad de oro para expresar lo que quiere, además de para mostrar la dirección que va cogiendo el negocio, que no para de crecer bajo las premisas que lo han hecho triunfar: creatividad, trabajo artesano, productos icónicos y personalidad gastronómica.

Ubicado en la vibrante calle Galicia, en el número 17, el pastelero demuestra -una vez más- que su talento va más allá del obrador, pues ha creado un respetable grupo en el que trabajan más de 100 personas, cuyos locales están situados en lugares estratégicos de Gran Canaria y donde el éxito parece no tocar techo, demostrando así que su olfato para los negocios también es marca de la casa.

Interior del local, durante la inauguración. / LP / DLP

Fenómeno de masas

Ya se ha acostumbrado a este tipo de celebraciones el empresario, pues a las multitudinarias aperturas hay que sumarle una enorme visibilidad en todo lo que hace. Con una masiva presencia en redes sociales, Yeray Reyes también triunfa con sus virales vídeos, donde comparte con los miles de seguidores (más de 60.000 en Instagram) parte de su trabajo en el obrador de Vecindario.

El nuevo local tiene un diseño muy cuidado. / LP / DLP

Ahora que estrena local, también ha querido facilitar las compras de sus clientes durante la campaña navideña, donde dos de sus productos estrella, los roscones y los troncos, podrán ser reservados vía web en dos portales independientes habilitados para tal fin. Con eso, más allá de agilizar la venta, Reyes pretende estar presente, a través de sus creaciones, en la navidad de los hogares de la Isla, algo que ya es un clásico.

Aquel niño que se metía en el obrador familiar de Tamaraceite al salir del colegio, el que encontró en la pastelería su vocación vital y el que viajó con la maleta cargadas de sueños a formarse en diferentes ciudades europeas, cumplió el gran deseo de lanzarse en solitario a la aventura empresarial en el 2020. Ahora, a punto de acabar el 2025, seguro que Reyes sonríe al echar la mirada atrás, con la satisfacción del trabajo bien hecho. Y eso, como él mismo afirma, es más importante que cualquiera de los premios que ha recibido.