Vídeoreceta de Navidad: Vieiras con jamón, fácil y festiva

Muy facilita de hacer, nos aporta vistosidad, sabor y elegancia. Y, además, sin gastar demasiado presupuesto. Dependerá, claro, de la calidad de los ingredientes escogidos, pero la podemos hacer perfectamente, y quedará muy rica, sin desequilibrar la balanza económica del hogar.

Ingredientes:

8 vieiras

150 gr. de jamón serrano en tacos

Una cebolla

100 ml. de vino blanco seco

Azafrán

Perejil

Sal marina

Elaboración: