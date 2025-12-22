Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de Navidad: Vieiras con jamón, fácil y festiva

Sin complicarnos demasiado la vida tenemos una receta apta para vestir las mesas de las fiestas

Vieiras con jamón

Vieiras con jamón / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

 Muy facilita de hacer, nos aporta vistosidad, sabor y elegancia. Y, además, sin gastar demasiado presupuesto. Dependerá, claro, de la calidad de los ingredientes escogidos, pero la podemos hacer perfectamente, y quedará muy rica, sin desequilibrar la balanza económica del hogar.

Ingredientes:

  • 8 vieiras 
  • 150 gr. de jamón serrano en tacos 
  • Una cebolla 
  • 100 ml. de vino blanco seco 
  • Azafrán 
  • Perejil 
  • Sal marina

Elaboración:

  1. Lo primero que haremos será un sofrito en una sartén con un poco de aceite de oliva. Añadimos la cebolla bien picada, el perejil igualmente picado y unas hebras de azafrán, que es lo que le dará color a la salsa. Salamos y dejamos a fuego muy lento unos 15 minutos aproximadamente
  2. Pasado este tiempo, subimos el fuego a tope, vertemos el vino y esperamos un par de minutos, removiendo, a que evapore el alcohol
  3. Añadimos luego el jamón, mezclamos un par de minutos, y finalmente ponemos las vieiras tres minutos por cada lado, moviendo la sartén, en vaivén. ¡Y estarán listas!

