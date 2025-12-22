Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de Navidad: Vieiras con jamón, fácil y festiva
Sin complicarnos demasiado la vida tenemos una receta apta para vestir las mesas de las fiestas
Muy facilita de hacer, nos aporta vistosidad, sabor y elegancia. Y, además, sin gastar demasiado presupuesto. Dependerá, claro, de la calidad de los ingredientes escogidos, pero la podemos hacer perfectamente, y quedará muy rica, sin desequilibrar la balanza económica del hogar.
Ingredientes:
- 8 vieiras
- 150 gr. de jamón serrano en tacos
- Una cebolla
- 100 ml. de vino blanco seco
- Azafrán
- Perejil
- Sal marina
Elaboración:
- Lo primero que haremos será un sofrito en una sartén con un poco de aceite de oliva. Añadimos la cebolla bien picada, el perejil igualmente picado y unas hebras de azafrán, que es lo que le dará color a la salsa. Salamos y dejamos a fuego muy lento unos 15 minutos aproximadamente
- Pasado este tiempo, subimos el fuego a tope, vertemos el vino y esperamos un par de minutos, removiendo, a que evapore el alcohol
- Añadimos luego el jamón, mezclamos un par de minutos, y finalmente ponemos las vieiras tres minutos por cada lado, moviendo la sartén, en vaivén. ¡Y estarán listas!
