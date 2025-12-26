Deseos gastronómicos para el nuevo año: más guisos, mejor producto y menos basura comestible

Hace poco leí que en uno de tantos eventos de hamburguesas celebrado en Canarias había triunfado una smash burger que llevaba "polvo de diamante y oro rosa". Joder, pensé, vaya idiotez. Ahora a cualquier basura que se ponga sobre una hamburguesa se le pone nombre y apellidos, y encima triunfa. Me recuerda a esas otras tonterías que ya cada vez se ven menos, como añadir peta zetas a algunos platos de comida, no sé muy bien con qué fin, salvo el de fastidiar el plato.

Los festivales de hamburguesas suponen una excelente oportunidad para confirmar la cantidad de terroristas gastronómicos que utilizan este producto para jugar a ser creativos con creaciones realmente infumables. Pan de colores, salsas sin sentido por todos lados, extras que deberían ser ilegales y lo que es peor, una legión de seguidores, muy jóvenes en su gran mayoría, haciendo cola para engullir semejante desfachatez. Y eso que disfruto, de vez en cuando, con hamburguesas de verdad, donde el producto (la carne, el pan, las salsas de verdad) justifican con creces el precio pagado.

Dicho esto, no es este tema el único preocupante en el panorama gastronómico actual. Por eso he decidido hacer una pequeña lista de Reyes Magos para no perder la ilusión de cara al nuevo año, y así evitarme (evitarnos) encontrarnos con cosas parecidas a comida que en realidad lo único que hacen es manchar una experiencia que debería ser placentera. Ahí va: