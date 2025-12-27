La Penúltima y nos vamos
Podcast | Braulio Simancas: "La Guía Michelin antes era más exigente"
Charlamos con el cocinero del restaurante Silbo Gomero, uno de los grandes emblemas de la cocina canaria
Simancas habla claro, es algo que siempre ha hecho. Visitó el podcast gastronómico de Canarias y lo hizo para repasar su carrera como cocinero, desde los orígenes humildes en un bar de barrio hasta convertirse en uno de los mejores cocineros de Canarias. También analizó su paso por el lujoso hotel Bahía del Duque, donde a pesar de la excelente oferta del restaurante no pudo conseguir la ansiada estrella Michelin. Simancas afirma que si ese restaurante estuviera activo hoy la tendría, "pues la Guía Michelin antes era más exigente". Además, habló de la "crueldad" de la gala celebrada en Tenerife, a la que fue invitado pero en la que se quedó sin el premio.
