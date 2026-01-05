Este 2026, regala gastronomía canaria

Despedimos 2025 y, con los Reyes Magos a la vuelta de la esquina, vuelve el ritual de siempre: la búsqueda a contrarreloj del regalo que no suene a compromiso. En Canarias, la mejor respuesta quizá esté en una mesa. Regalar gastronomía es regalar tiempo y experiencias; una forma de celebrar, de detenerse y de disfrutar de un archipiélago que ha aprendido a leerse a sí mismo a través del producto y de la creatividad.

En los últimos años, esa base se ha visto reforzada por una mayor atención a la técnica, a la sala y al cuidado de la experiencia en su conjunto, manteniendo siempre el foco en el producto y en cómo llega al plato. Un escenario que convierte a la gastronomía de las islas en uno de los regalos con más sentido para empezar el año.

En plena madurez

El momento que vive la cocina canaria se explica desde un ecosistema amplio, en el que conviven restaurantes reconocidos por las grandes guías con otros que, sin grandes alardes, forman parte activa de ese mismo paisaje culinario. Propuestas con estrella o sol, espacios distinguidos con Bib Gourmand, soletes o recomendaciones, y restaurantes que destacan por su identidad comparten hoy un terreno común. La calidad no responde a una única etiqueta y la experiencia, al final, se mide en torno a la mesa.

Un plato de Donaire. / LP / DLP

En este escenario, las guías funcionan como una referencia útil para orientarse. Canarias cuenta actualmente con 15 restaurantes reconocidos por la Guía Michelin, dos de ellos con dos estrellas —M.B y El Rincón de Juan Carlos, ambos en Tenerife—, además de un conjunto de propuestas con una estrella repartidas entre Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. En la isla de Tenerife figuran nombres como El Taller de Seve Díaz y Haydée by Víctor Suárez, incorporaciones recientes a la guía, junto a otros como NUB, Donaire, Il Bocconcino, Taste 1973 o San-Hô. En Gran Canaria, el panorama se completa con Muxgo, Poemas by Hermanos Padrón, Tabaiba, La Aquarela y Los Guayres, mientras que en Lanzarote destaca Kamezí.

Más allá de las estrellas, la Guía Michelin amplía su mirada con otras categorías que también forman parte de este buen momento. En el apartado Bib Gourmand aparecen propuestas como Moral, que además cuenta con tarjeta regalo, o el Silbo Gomero, restaurante reconocido también con un Sol Repsol, ejemplos de una cocina bien ejecutada y pensada para disfrutarse sin pretensiones. En la categoría de seleccionados destacan restaurantes como Cráter en Tenerife, Deliciosa Marta en Gran Canaria o SeBE en Lanzarote, complementando y enriqueciendo el panorama gastronómico de las islas.

Creaciones de Tabaiba. / LP / DLP

Este mapa se amplía con la Guía Repsol, que refuerza esta idea de pluralidad a través de sus distintos reconocimientos. Entre los soles, destacan propuestas como Char Fuego y Brasas y La Terrasse en Tenerife, o Palacio Ico en Lanzarote. A ellos se suman los soletes, que ponen el foco en lugares de todos los estilos, como El Pole en Tenerife o Casa Efigenia en La Gomera, ya clásicos de las islas. Entre los recomendados, destaca Los Tronkos, en la capital tinerfeña, que también ofrece opción de tarjeta regalo.

Y si la idea es viajar, la cocina canaria también se disfruta fuera de las islas. En Madrid, Gofio se ha consolidado como una de sus grandes embajadas, con Estrella Michelin y tarjeta regalo disponible, una forma de seguir celebrando el producto y la identidad canaria más allá del archipiélago.

Regalar territorio

La gastronomía también se disfruta fuera del restaurante. En Canarias, el producto es parte esencial del relato y el vino se ha convertido en una de las formas más directas de acercarse al territorio. Elegir vino de las islas es apostar por suelos volcánicos, variedades singulares y una geografía que condiciona cada botella, una opción cada vez más presente entre quienes buscan un detalle distinto.

Tarjeta regalo de Gofio, en Madrid. / LP / DLP

En Tenerife, bodegas como Envínate, Suertes del Marqués, La Bardona, Ignios o Artífice reflejan distintas formas de interpretar el viñedo insular, siempre con una fuerte conexión con el suelo volcánico y las variedades locales. En Lanzarote, Taro Vinícola o Jable de Tao continúan construyendo un discurso propio desde un paisaje singular. Gran Canaria suma proyectos como Bien de Altura, mientras que en La Palma, Victoria Torres Pecis destaca por una forma de entender el vino marcada por la sensibilidad y el entorno. A ellos se añade Bimbache Vinícola, en El Hierro, como ejemplo de cómo el vino también puede ser relato y paisaje embotellado.

En un momento en el que cada vez valoramos más el tiempo, el origen y la manera en que consumimos, regalar gastronomía canaria se convierte en una forma consciente de celebrar. Una invitación a compartir, a detenerse y a comprender el territorio a través de sus sabores.