La vieja, el pez emblemático de Canarias que cambia de sexo: dónde vive en el archipiélago y cuándo se captura

La vieja (Sparisoma cretense) es, sin discusión, uno de los peces más reconocibles y valorados del archipiélago canario. Su presencia forma parte del paisaje marino de las islas y también de la memoria culinaria y económica ligada a la pesca artesanal. Este pez loro, clasificado dentro de los pescados blancos, destaca tanto por su aspecto como por el sabor de su carne, muy apreciada en la gastronomía local.

A continuación, repasamos las principales características biológicas, su distribución en Canarias, su ciclo vital y el papel que juega en la cocina tradicional.

Un pez con rasgos inconfundibles

La vieja presenta un cuerpo ovalado y robusto, recubierto por grandes escamas cicloideas. Uno de sus rasgos más llamativos es su dentadura: los dientes están soldados formando una placa que da a la mandíbula un aspecto similar al de un pico de loro, de ahí el nombre común con el que se conoce a este grupo de peces.

Cuando la boca permanece cerrada, la placa dentaria superior queda encajada en la inferior. Dispone de una sola aleta dorsal, una línea lateral compuesta por 27 escamas y una serie de cinco escamas en la mejilla que se extiende hasta el opérculo, detalles anatómicos que permiten diferenciarla de otras especies similares, según se señala en la publicación de la ULPGC Algunas consideraciones acerca de la vieja (sparisoma cretense).

En cuanto al color, la vieja es conocida por sus tonalidades brillantes y variadas, que cambian en función del sexo. Suele presentar una mancha oscura situada entre el opérculo y la aleta pectoral, un rasgo habitual en los ejemplares adultos. Entre las curiosidades que destaca de la vieja la cuenta de Instagram @ICtradiciones, "la vieja cambia de sexo, ya que se trata de una especie hermafrodita protógina, lo que significa que nace hembra y, con el tiempo, puede transformarse en macho".

Distribución y presencia en Canarias

Aunque es una especie muy asociada a las islas, la vieja no es exclusiva de Canarias. También se encuentra en aguas del Atlántico nororiental y del Mediterráneo, desde el Golfo de Cádiz y el sur de Portugal hasta la costa de Senegal.

Dentro del archipiélago, los ejemplares de mayor tamaño suelen localizarse en aguas de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en el resto de islas predominan individuos de menor tamaño. Es especialmente abundante en los fondos rocosos de Gran Canaria, sobre todo en áreas con presencia de algas.

Una vieja en Muelle Viejo. / LP / DLP

Los viejeros son los pescadores dedicados a la pesca de la vieja. Muchos capturadores, revela @ICtradiciones, "prefieren pescar en cuarto creciente, cuando las viejas están más activas y próximas a la costa".

Hábitat y comportamiento

La vieja habita principalmente fondos rocosos y zonas con vegetación marina, aunque también puede encontrarse en fondos semiarenosos siempre que exista cobertura vegetal. Vive cerca de la costa y se mueve generalmente entre los 50 y los 100 metros de profundidad.

Es un pez de hábitos diurnos. Durante el día se mantiene activo, alimentándose y desplazándose en pequeños bancos. Por la noche busca refugio bajo salientes rocosos o en cuevas, a las que también regresa rápidamente si percibe alguna amenaza.

La zona de pescadores tras la Barra de Las Canteras con bandera roja y algo de oleaje. / LP/DLP

Su dieta se basa en algas, invertebrados, moluscos y pequeños crustáceos, lo que explica la importancia de los ecosistemas marinos bien conservados para la supervivencia de la especie.

Reproducción y épocas de mayor abundancia

La reproducción de la vieja tiene lugar una vez al año, generalmente entre los meses de julio y octubre. Durante este periodo, los ejemplares se agrupan en grandes concentraciones para el desove, un comportamiento que tradicionalmente ha facilitado su captura masiva.

La mayor presencia de viejas en las costas canarias se registra entre mayo y noviembre, coincidiendo con su ciclo reproductivo y una mayor actividad en aguas poco profundas.

Un recurso pesquero y gastronómico de primer nivel

Desde el punto de vista económico, la vieja ha sido históricamente un recurso importante para la pesca artesanal, destaca Marca Canaria.

En la cocina canaria, su carne es considerada una auténtica delicatessen. Su sabor, delicado y muy apreciado, se compara en ocasiones con el del marisco. Además, destaca por su alto valor nutritivo y proteico, propio de los pescados blancos.

Cómo se prepara la vieja en la cocina canaria

La vieja admite múltiples elaboraciones, siempre con la recomendación de consumirla lo más fresca posible. Entre las preparaciones tradicionales, detalla Marca Canaria, destacan la vieja frita, sancochada, guisada o jareada. También forma parte de recetas populares como salmorejos, encebollados o pasteles de pescado.

Estas formas de preparación refuerzan su papel como uno de los productos más representativos de la gastronomía local.