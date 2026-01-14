Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Una idea para aprovechar el turrón que ha sobrado

Si te ha sobrado turrón estas navidades ni media preocupación

Natillas de turrón.

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

Hay muchas recetas para aprovecharlo. Aquí va una de ellas: Natillas de turrón. Yo las hice con un robot de cocina, pero no hay de qué preocuparse: si tienes otra marca, en internet encontrarás equivalencias de tiempos, técnicas y temperaturas. Y a mano también se pueden hacer sin mayor problema

Ingredientes:

  • Una tableta de turrón de Jijona (del blando, vamos) 
  • 700 ml de leche semidesnatada 
  • 200 ml. de nata 
  • 20 gr. de Maizena 
  • 100 gr. de azúcar 
  • 2 yemas de huevo
  • Canela en polvo

Elaboración (con robot):

  1. Trituramos la tableta de turrón
  2. Añadimos el resto de ingredientes: leche, nata, Maizena, azúcar y yemas
  3. Programamos 10’ a 100°C velocidad 3 ( si usas el Taurus MyCook Touch. Para otros, consultar equivalencias)
  4. Distribuir en cuencos individuales y espolvorear con canela

A mano:

  1. Tritura el turrón en la túrmix (que de eso sí que tenemos todos)
  2. En un cuenco pones las yemas con el azúcar hasta que la mezcla esté más clara. 
  3. Disuelve la Maizena en un poco de leche fría y se la añades.
  4. Añade la leche caliente poco a poco a la mezcla de yemas, removiendo constantemente para que no se cuajen.
  5. Incorpora el turrón y mézclalo
  6. Pon el cuenco al baño maría y remueve sin parar con unas varillas, sin que hierva, hasta que espese ligeramente
  7. Recuerda que en frío espesarán

