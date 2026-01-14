Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Una idea para aprovechar el turrón que ha sobrado
Si te ha sobrado turrón estas navidades ni media preocupación
Hay muchas recetas para aprovecharlo. Aquí va una de ellas: Natillas de turrón. Yo las hice con un robot de cocina, pero no hay de qué preocuparse: si tienes otra marca, en internet encontrarás equivalencias de tiempos, técnicas y temperaturas. Y a mano también se pueden hacer sin mayor problema
Ingredientes:
- Una tableta de turrón de Jijona (del blando, vamos)
- 700 ml de leche semidesnatada
- 200 ml. de nata
- 20 gr. de Maizena
- 100 gr. de azúcar
- 2 yemas de huevo
- Canela en polvo
Elaboración (con robot):
- Trituramos la tableta de turrón
- Añadimos el resto de ingredientes: leche, nata, Maizena, azúcar y yemas
- Programamos 10’ a 100°C velocidad 3 ( si usas el Taurus MyCook Touch. Para otros, consultar equivalencias)
- Distribuir en cuencos individuales y espolvorear con canela
A mano:
- Tritura el turrón en la túrmix (que de eso sí que tenemos todos)
- En un cuenco pones las yemas con el azúcar hasta que la mezcla esté más clara.
- Disuelve la Maizena en un poco de leche fría y se la añades.
- Añade la leche caliente poco a poco a la mezcla de yemas, removiendo constantemente para que no se cuajen.
- Incorpora el turrón y mézclalo
- Pon el cuenco al baño maría y remueve sin parar con unas varillas, sin que hierva, hasta que espese ligeramente
- Recuerda que en frío espesarán
