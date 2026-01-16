La huerta canaria, una ruta por el paisaje que alimenta las Islas

Durante siglos, el campo ha marcado el ritmo de la vida en Canarias. No como un paisaje secundario, sino como una estructura esencial sobre la que se sostuvo la alimentación, la economía doméstica y la organización del territorio. La huerta, entendida como ese espacio cercano, trabajado a mano y ligado a la estacionalidad, fue durante generaciones una garantía de supervivencia y una forma de relación directa con la tierra.

La agricultura canaria se forjó desde la adaptación: suelos volcánicos jóvenes, orografía abrupta, escasez de agua y condiciones climáticas muy distintas en pocos kilómetros. De esa necesidad surgieron sistemas agrícolas singulares y una cultura del cultivo ligada al conocimiento local y a lo que el entorno ofrecía en cada momento del año.

Tierra y tiempo

Un espacio rural de las Islas. / LP / DLP

Antes de la especialización de cultivos y de la llegada de los grandes monocultivos de exportación, la huerta fue el eje de la alimentación cotidiana. Papas, batatas, cereales, legumbres, verduras de hoja, calabazas o frutales componían una despensa sencilla, pero suficiente. Cada isla, cada comarca e incluso cada caserío desarrolló prácticas adaptadas a su realidad concreta, configurando un mosaico agrícola tan diverso como el propio Archipiélago.

Las medianías se convirtieron en el espacio clave de este modelo. Allí, donde el clima era más estable y la humedad más constante, prosperaron los cultivos de huerta que alimentaron a las poblaciones locales durante siglos. Esa agricultura, basada en el minifundio y en el trabajo familiar, dejó una huella profunda en el paisaje y en la cultura gastronómica canaria, todavía reconocible en platos de cuchara, potajes y guisos que forman parte del recetario tradicional.

Marcando el paisaje

Recorrer Canarias a través de su huerta implica detenerse en territorios concretos, donde el paisaje agrícola cuenta la historia de las Islas.

En Tenerife, el norte de la isla ha sido tradicionalmente uno de los grandes referentes agrícolas. Municipios como La Orotava, Icod de los Vinos o Los Realejos mantienen una estrecha vinculación con el cultivo de papas, hortalizas y frutales, favorecida por un clima atlántico que permitió durante siglos una notable diversidad agrícola.

En el área metropolitana, El Tablero es uno de los ejemplos más singulares de esa relación con la tierra. Durante décadas abasteció a la capital tinerfeña, en el límite entre lo rural y lo urbano, y todavía conserva memoria de ese pasado productivo. Su evolución refleja la tensión entre el crecimiento de la ciudad y la pervivencia del campo.

Muy cerca, El Rosario ha sido históricamente un municipio agrícola de medianías, donde los cultivos de huerta y papas formaron parte esencial de la economía local. Sus terrenos, trabajados generación tras generación, muestran la huella de una agricultura ligada al autoconsumo y al mercado cercano.

Un agricultor trabajando la huerta. / LP / DLP

El centro de Gran Canaria ha sido históricamente uno de los grandes motores agrícolas del Archipiélago. La Vega de San Mateo es uno de sus ejemplos más reconocibles, donde la agricultura de medianías y la comercialización directa del producto han marcado durante décadas la vida local. Junto a ella, municipios del interior como Tejeda, Artenara o Valleseco han sostenido una tradición agrícola muy ligada a la huerta y a la ganadería, configurando el paisaje rural de la isla.

Por su parte, La Palma conserva una sólida tradición agraria vinculada tanto a la huerta como a cultivos de mayor escala, mientras que en El Hierro la agricultura a pequeña escala y el aprovechamiento del suelo han sido claves para la autosuficiencia insular. En La Gomera, la adaptación al relieve ha marcado históricamente la agricultura de barranco y medianías, y en Lanzarote, los sistemas de cultivo sobre ceniza volcánica y arena, desarrollados para proteger la tierra y conservar la humedad, transformaron un territorio aparentemente hostil en un espacio productivo y reconocible en todo el mundo.

Paisaje de La Geria, en Lanzarote. / LP / DLP

De estos territorios surgieron productos que hoy forman parte inseparable de la identidad canaria. Las papas, en sus múltiples variedades, se adaptaron como pocos cultivos a los suelos volcánicos. La batata, ligada tanto a platos salados como a la repostería tradicional, fue durante siglos un alimento clave en épocas de escasez. Verduras como las coles, los berros o las calabazas sostuvieron una cocina humilde y profundamente estacional.

La huerta también moldeó una manera de comer marcada por la cercanía: el producto no viajaba grandes distancias y se consumía según el momento del año. Esa lógica, que hoy se reivindica desde otros discursos, fue durante mucho tiempo la única posible en las islas.

Campo y mesa

Los mercados y mercadillos del agricultor siguen siendo hoy espacios clave para entender la relación directa entre la huerta y el consumo.

En Tenerife, el Mercado de Nuestra Señora de África y el Mercado Municipal de La Laguna mantienen una estrecha conexión con el producto de cercanía, mientras que espacios más rurales como los mercadillos del agricultor de Tacoronte o Los Realejos permiten un contacto directo con quienes trabajan la tierra.

Plataneras. / LP / DLP

En Gran Canaria, el Mercado Agrícola de Vega de San Mateo continúa siendo un punto de encuentro entre productores y consumidores, junto al Mercadillo Agrícola de Santa María de Guía, mientras que el Mercado del Puerto integra el producto local en un entorno más urbano.

En Lanzarote, el Mercado Agrícola de Tinajo se ha consolidado como uno de los principales puntos de conexión entre el campo y el consumo local. En La Palma, el Mercadillo del Agricultor de Puntagorda es uno de los espacios más representativos de la agricultura insular, reflejo del peso que la huerta sigue teniendo en la economía y en la vida diaria palmera.

Un paisaje vivo

La huerta canaria no pertenece únicamente al pasado. Sigue presente en el paisaje, en los mercados, en la cocina y en la memoria colectiva de las Islas. Reconocer su valor implica asumir que la identidad canaria también se construyó desde el trabajo de la tierra, la adaptación constante y una forma de cultivo orientada a sobrevivir y aprovechar el entorno.

Recorrer hoy estos territorios agrícolas es una forma de leer la historia de Canarias a través de su paisaje. Un paisaje que, pese a los cambios, sigue alimentando algo más que el cuerpo: una manera propia de entender el vínculo con la tierra.