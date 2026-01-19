Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Verduras en escabeche
Un escabeche favorece la conservación de los alimentos de forma natural, como es sabido
Y se puede escabechar carne (pollo, codornices…), pescados (atún, sardinas, …) y, por supuesto, verduras. Una variedad de texturas y un cromatismo que hacen atractivo este plato, que, además, aporta fibra, vitaminas y minerales. Por lo demás, el proceso de escabechado mejora la digestión y estimula el apetito por su acidez moderada. Tienen bajo contenido calórico y sus antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo y apoyan la salud celular. Si fuera poco todo esto: ¡están riquísimas!
Ingredientes
- 360 ml. de aceite de oliva virgen extra
- 60 ml de vinagre de manzana o vino suave
- ½ vaso de agua
- 4 dientes de ajo
- Una berenjena
- Un calabacín
- Dos puerros
- Un manojo de espárragos trigueros
- Una docena de rabanitos
- 200 gr. de setas
- Dos zanahorias
- Dos papas medianitas
- 1 hoja de laurel
- Tomillo
- Sal marina
- Diez granos de pimienta negra
Elaboración:
- Dorar en una cazuela baja los ajos sin pelar y partidos por la mitad con un poco del aceite de oliva, hasta que empiecen a “bailar”. Añadir el resto del aceite, el vinagre, el laurel, el tomillo y la sal marina, y dar un hervor de un minuto.
- Ir añadiendo todas las verduras, papas y setas que, previamente, hemos preparado. En rodajas: zanahorias, berenjena, calabacín y papas. Por la mitad los rabanitos y los puerros. Troceados -desechando la parte dura- los espárragos
- Dejar todo a fuego bajo unos 20/25 minutos. Apagar el fuego y dejar enfriar en el escabeche.
- Luego a la nevera y, a partir del día siguiente, ya pueden empezar a consumirlas, a temperatura ambiente, como más les apetezca.
