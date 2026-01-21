Ruta por los restaurantes Michelin sin estrella de Gran Canaria

En la antesala de la estrella o en la comodidad de estar presente en la guía sin la exigencia que aquella requiere, Michelin también pone el foco en esos establecimientos que garantizan calidad, originizalidad y buen hacer, además de ser restaurantes más orientados a todo tipo de público, pues la carta sigue siendo la norma en lugar de la única opción del menú degustación.

Gran Canaria tiene una buena colección de restaurantes que han conquistado el paladar de los inspectores Michelin, siempre atentos a novedades y tendencias. Además, estar en esa pista de salida posiciona al citado negocio y a su equipo en una posición privilegiada para, en un futuro, ser premiado con las ansiadas estrellas. Desde asiáticos hasta cocina tradicional, los recomendados de Gran Cananaria suponen una buena oportunidad para una ruta Michelin sin estrella.

Hikari Japanese Roots

Desde su apertura, conseguir un sitio aquí se ha convertido en una compleja misión, lo que da buena muestra del altísimo nivel de David Rivero al frente de este restaurante japonés en la capital grancanaria. Para la guía, este restaurante "nos lleva de la mano por los mejores sabores de la cocina japonesa. ¿Cómo lo hace? A través de un único menú Omakase sorpresa (hay la opción de un plato principal más, bajo suplemento) que va explicando con detalle a todos los comensales a la vez, por lo que se exige puntualidad".

El Santo

Con una trayectoria interesante en una de las zonas más elegantes de la capital, este restaurante no baja el nivel y se ha consolidado como uno de esos restaurantes fundamentales para sorprender o dejarse sorprender. Según los apuntes de la inspección Michelin, aquí "podrá degustar una cocina atrevida que exalta el recetario típico canario fusionándolo, en algunos platos, con sabores propios de la gastronomía mexicana. ¡No se pierda las Papas negras bien arrugadas, con nieve de mojo y mojo mole!".

Qué Leche

Otro de los clásicos de la capital grancanaria en lo que a cocina de autora, en este caso, se refiere. La cocinera Jennise Ferrari demuestra talento, regularidad y una especial tendencia a llevarnos de viaje a través de los sabores. "Entre sus especialidades, muchas pensadas para compartir, están el Magret de pato, los Nigiris de arroz a la cubana o de pabellón criollo venezolano (con carne de Wagyü), el singular EscaViche de conejo, su Aguachile de lubina...", apunta Michelin.

Sorondongo

Entró rápido en la guía el joven Richard Díaz con su recetario canario y su particular manera de entenderlo e interpretarlo. A partir de ahí, Sorondongo supuso una ilusionante novedad que es hoy una agradable realidad. Para Michelin, "el joven chef al frente recupera el recetario canario y sabe ponerlo al día, añadiéndole unos interesantes toques personales de creatividad. La oferta se centra en dos menús degustación (Santa Ana y Vegueta), aunque también existe una carta y la opción de medias raciones".

Deliciosamarta

Es, en mi opinión, uno de los mejores restaurantes de Gran Canaria en su relación calidad-precio. Además, fue pionera en muchas cosas, desde adentrarnos en la alta cocina de autor hasta en algo de lo que tanto hablamos ahora, la conciliación en hostelería. Conseguir mesa no es fácil, pero el esfuerzo merece la pena. Michelin apunta que "destila personalidad, tanto por su estética como por su propuesta. Cocina de mercado, con toques modernos y canarios, que solo ve la luz bajo el formato de carta. ¡Recomendamos reservar!".

Casa Brito

Salimos de Las Palmas de Gran Canaria y nos vamos hasta Arucas, para disfrutar en todo un clásico. Muchos años ya llenando y dando una lección de lo que es un buen restaurante de producto y manejo de los puntos. "La gran especialidad de este restaurante son las carnes a la parrilla, dando siempre el punto adecuado al vacuno de Alemania, Uruguay, Castilla, Galicia, Asturias... ¿Qué puede pedir? Pruebe el Chorizo parrillero o las sabrosas Chuletitas de Baifo (el cabrito autóctono) a la parrilla", señala la inspección de la guía.

Casa Romántica

De Arucas a Agaete para deleitarnos con la heroica propuesta de Víctor Lugo y su equipo, a base de producto local, con su propio café y una apuesta por lo canario de altísimo nivel. Uno de los aspitantes más claros del listado a conseguir la estrella Michelin. "Allí, el chef Aridani Alonso defienden una cocina de esencia canaria, bien actualizada, que siempre ensalza el producto km 0 (la mayoría de ellos vienen de su propia finca, La Laja)".

Rêver

Fue uno de los últimos en incorporarse a la guía roja, tras una ambiciosa inversión para poner a punto una preciosa casa de Vegueta, donde triunfa. " Aquí la propuesta, con platos copiosos y sabrosos, gira en torno a una cocina internacional clásica a la que le gusta incorporar guiños a diferentes culturas (española, francesa, italiana, inglesa...). ¡El Tartar de ventresca, con aromas asiáticos, helado de wasabi y aguacate, nos ha sorprendido gratamente!" comparte la inspección.

Bevir by Lopesan

Tras lograr la estrella Michelin en Las Palmas de Gran Canaria y cerrar al poco tiempo, el original concepto de este restaurante se trasladó al hotel Lopesan Costa Meloneras, donde permanece intacta esa filosofíaq que lo llevó al éxito. "Encontrarás dos menús degustación, de tinte moderno, que buscan hacer un homenaje a los personajes más famosos de D. Benito Pérez Galdós, el insigne escritor canarión: Fortunata (11 pases) y Jacinta (14 pases). ¿Un plato destacado? Nos ha encantado su Remolacha con Beurre blanc y aceite de eneldo, pues tiene una excelente combinación de sabores y texturas", destaca la guía.

Nákar

Continuamos en la capital y nos vamos a la zona de Las Canteras, donde este restaurante se ha consolidado como un homenaje al producto y a la cocina de fondos y guisos. En Nákar, del cocinero Xabier Blanco, "se apuesta por una cocina tradicional actualizada en la que no falta algún que otro guiño vasco-navarro. La carta, con platos tan interesantes como su Taco de cabra y algunos arroces", apunta la guía. En mi opinión, no podemos salir de allí sin probar el steak tartar.

El Equilibrista 33

No nos podíamos olvidar del único Bib Gourmand de Gran Canaria, es decir, el mejor restaurante según Michelin en cuanto a su relación calidad-precio. Para los inspectores, "refleja un poco la personalidad de Carmelo Florido, el chef-propietario, y cuenta con un montón de adeptos, pues sin duda aquí saben tratar las materias primas y combinar, en su justa medida, la tradición con la innovación, haciendo siempre lo imposible por exaltar los diferentes productos de la región".