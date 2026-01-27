Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Dorada con soja y jengibre
Plato sencillo, económico y rico. Que además es fácil de preparar.
Partiendo de unos lomos de dorada, que te preparan en tu supermercado o pescadería de confianza, le añadimos unas arvejas, bacon, unas alcaparras y un sofrito ligero, el jengibre, toque de soja ¡y tenemos platazo a la mesa!
Ingredientes:
- 4 lomos de dorada
- Una cebolla
- Tres o cuatro dientes de ajo
- Dos tomates (sin semillas)
- Un trozo de 4 centímetros de jengibre fresco
- 100 gr. de bacon
- 50 gr. de arvejas
- Un puñado de alcaparras
- Salsa de soja
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Mantequilla
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Hervimos tres minutos las arvejas en agua con sal. Reservamos
- En una sartén con una mezcla de aceite y mantequilla, rehogamos la cebolla cortada en juliana y el bacon a trozos
- Pasados cinco minutos, añadimos el jengibre en juliana fina. Y seguimos rehogando
- Pasados cinco minutos más, acomodamos los lomos de dorada, con la piel hacia abajo, salpimentamos y regamos con soja
- Añadimos las arvejas y las alcaparras. Tapamos y dejamos hacer el tiempo que lleven, pero controlando que no se nos sobre cocine el pescado
