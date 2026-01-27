Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Borrasca JosephCoque MallaDroga CanariasPunto limpio móvilUD Las Palmas
instagramlinkedin

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Dorada con soja y jengibre

Plato sencillo, económico y rico. Que además es fácil de preparar.

Dorada con soja y jengibre

Dorada con soja y jengibre / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

Partiendo de unos lomos de dorada, que te preparan en tu supermercado o pescadería de confianza, le añadimos unas arvejas, bacon, unas alcaparras y un sofrito ligero, el jengibre, toque de soja ¡y tenemos platazo a la mesa!

Ingredientes:

  • 4 lomos de dorada 
  • Una cebolla 
  • Tres o cuatro dientes de ajo 
  • Dos tomates (sin semillas) 
  • Un trozo de 4 centímetros de jengibre fresco 
  • 100 gr. de bacon 
  • 50 gr. de arvejas
  • Un puñado de alcaparras 
  • Salsa de soja 
  • Sal marina 
  • Pimienta negra molida 
  • Mantequilla 
  • Aceite de oliva

Noticias relacionadas y más

Elaboración:

  1. Hervimos tres minutos las arvejas en agua con sal. Reservamos
  2. En una sartén con una mezcla de aceite y mantequilla, rehogamos la cebolla cortada en juliana y el bacon a trozos
  3. Pasados cinco minutos, añadimos el jengibre en juliana fina. Y seguimos rehogando
  4. Pasados cinco minutos más, acomodamos los lomos de dorada, con la piel hacia abajo, salpimentamos y regamos con soja
  5. Añadimos las arvejas y las alcaparras. Tapamos y dejamos hacer el tiempo que lleven, pero controlando que no se nos sobre cocine el pescado

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents