La Penúltima y nos vamos
Podcast | Más allá de la política: un café con Jonathan Domínguez
El viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias hace un repaso a su vida política y familiar
Lagunero de nacimiento, se convirtió rápidamente en una cara conocida debido a su madrugadora vocación pública. Desde el barrio que lo vio crecer, La Verdellada, Domínguez demostró, a través de los movimientos vecinales, que lo suyo venía de serie. Y así, a medida que pasaron los años, el actual viceconsejero del Gobierno canario fue tejiendo su carrera desde el barrio hasta el Ayuntamiento de la ciudad, pasando por medios de comunicación y emprendiendo con empresas en la parte privada. En en este nuevo capítulo del podcast gastronómico de Canarias, Domínguez confiesa algunas rutinas deportivas y gastronómicas, además de compartir con los oyentes esos restaurantes donde disfruta.
