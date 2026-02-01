Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Más allá de la política: un café con Jonathan Domínguez

El viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias hace un repaso a su vida política y familiar

Jonathan Domínguez, durante la entrevista.

Jonathan Domínguez, durante la entrevista. / LP / DLP

José Luis Reina

José Luis Reina

Las Palmas de Gran Canaria

Lagunero de nacimiento, se convirtió rápidamente en una cara conocida debido a su madrugadora vocación pública. Desde el barrio que lo vio crecer, La Verdellada, Domínguez demostró, a través de los movimientos vecinales, que lo suyo venía de serie. Y así, a medida que pasaron los años, el actual viceconsejero del Gobierno canario fue tejiendo su carrera desde el barrio hasta el Ayuntamiento de la ciudad, pasando por medios de comunicación y emprendiendo con empresas en la parte privada. En en este nuevo capítulo del podcast gastronómico de Canarias, Domínguez confiesa algunas rutinas deportivas y gastronómicas, además de compartir con los oyentes esos restaurantes donde disfruta.

