La Penúltima y nos vamos
Podcast | Gastronomía e influencers: la visión de Canaryfoodies
Marcos y Cristina están detrás de uno de los perfiles foodies en redes más respetados de Canarias
¿Cuánto se gasta un influencer en los restaurantes? ¿Es verdad que los invitan a todo? ¿Cómo hacen la selección de restaurantes a visitar? ¿Les cobran a los restaurantes por sus visitas? A estas y otras muchas cuestiones responde Marcos Ascanio en el nuevo episodio del podcast gastronómico de Canarias, donde nos adentramos en el mundo de los influencers gastronómicos para conocer más de cerca la historia de Canaryfoodies, un perfil que lleva años triunfando en redes sociales gracias a sus recomendaciones de restaurantes, y que además se han ganado el respeto de los cocineros que los reciben.
