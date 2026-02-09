Vídeoreceta de la semana: Mi Caldo de papas y huevo

De ahí que anteponga el “mi” a lo de Caldo de papas. “Mi” no sinónimo de “mío”, si no de cómo lo hago yo. De cómo lo aprendí y lo cocino en casa.

Ingredientes:

1 kg papas

4 huevos

1'5 l caldo de verduras (o agua)

1 cebolla

2 dientes ajo

100 gr. tomate crudo triturado

Cilantro

Pimentón dulce

Sal marina

Pimienta

Aceite de oliva

Elaboración: