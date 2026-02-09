Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Mi Caldo de papas y huevo
Con esto de los platos tan identificados con una cultura, en este caso la canaria, hay que andar con pies de plomo
De ahí que anteponga el “mi” a lo de Caldo de papas. “Mi” no sinónimo de “mío”, si no de cómo lo hago yo. De cómo lo aprendí y lo cocino en casa.
Ingredientes:
- 1 kg papas
- 4 huevos
- 1'5 l caldo de verduras (o agua)
- 1 cebolla
- 2 dientes ajo
- 100 gr. tomate crudo triturado
- Cilantro
- Pimentón dulce
- Sal marina
- Pimienta
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Cortamos la cebolla muy finita y la ponemos a rehogar en un caldero amplio, dando un toque de sal, a fuego muy lento. Para que vaya sudando bien.
- Mientras, podemos ir picando el cilantro, cortando y cascando las papas (hacemos un corte y acabamos partiendo en trozo) y haciendo un majado con los dientes de ajo, una cucharadita de pimentón dulce y un poco de sal marina gruesa.
- Cuando la cebolla esté bien pochadita, añadimos el tomate y seguimos haciendo lentamente para que sofría todo muy bien.
- Una vez que el refrito esté en textura casi 'mermelada', añadimos el caldo y el cilantro picado y dejamos hacer unos diez minutos para que mezclen bien los sabores
- Echamos entonces las papas y, a media cocción, añadimos el majado que habremos desleído con un poco de caldo.
- Mientras el guiso termina de hacer, podemos escaldar los huevos. Yo utilizo la socorrida técnica del papel film: pillo un vaso, pongo el plástico dentro de manera que sobresalga un poco de film, añado una gotita de aceite de oliva, casco ahí el huevo, un poco de sal, otro de pimienta, cierro bien el film y lo sumerjo en agua hirviendo suave durante tres minutos (o un poco más si el huevo es grande o me gusta más hecho).
- (Otra opción es salcochar los huevos en el guiso. Aprovecha el fuerte hervor, añade los huevos y retira del fuego dejando reposar antes de servir.)
