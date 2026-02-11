No es postureo: la copa también transforma el vino

Esa sensación completa de abrigo, sorpresa y evocación que surge de una buena copa: no solo el vino, sino cómo el vino se expresa en tu nariz y en tu boca.

En el fondo, catar vino es conversar con el paisaje, con la añada, con la historia de la bodega y, especialmente, con tus propias sensaciones. ¿Y qué papel tiene la copa en esa conversación? Un papel enorme. La copa es el puente entre el vino y tu percepción. Cambia la manera en que los aromas se despliegan, la textura en boca y la vivacidad de cada sorbo. Y para un aficionado que quiere descubrir y disfrutar el vino con criterio, hay tres copas que no pueden faltar en una cata consciente:

La copa universal

Modelo universal de una de las marcas más reconocidas. / Gabriel Glass

La copa universal es, sin complejos, la navaja suiza del cristal. Diseñada para ofrecer una experiencia equilibrada con la mayor variedad de vinos posibles: tintos, blancos, rosados e incluso algunos espumosos ligeros, se ha convertido en la preferida de muchos aficionados porque simplifica sin empobrecer.

Copas como las de Gabriel Glass o de Spiegelau son ejemplos icónicos de este enfoque. Ambos diseños buscan un equilibrio entre forma, volumen y abertura, de modo que los aromas se liberen con suavidad y los sabores no se desdibujen.

¿Por qué es tan útil?

Versatilidad real: admite una amplia gama de vinos sin que ninguno se “ahogue”.

Fácil de usar: no exige combinar copa con tipo específico de vino.

Práctica: perfecta para todo tipo de catas donde vas a probar distintas botellas.

La copa de Borgoña

Modelo de copa Burgundy de Zalto. / Zaltify

Si la universal es versátil, la copa Borgoña es específica. Cuando hablamos de tintos aromáticos y complejos, especialmente aquellos con carácter terruño y fruta delicada, esta copa se convierte en una herramienta casi imprescindible en una verdadera cata.

Un ejemplo emblemático es la copa Zalto Burgundy: un cáliz amplio, elegante y generoso que invita al vino a expresarse sin retenciones artificiales. Cuanto más ancho es el cuenco, más espacio tiene el vino para liberar sus capas aromáticas y permitir que tu nariz las capte.

¿Qué la hace especial?

Amplio volumen: ideal para vinos tintos con complejidad aromática, especialmente Pinot noir, Nebbiolo o vinos volcánicos con matices delicados.

Aromas potenciados: el diseño favorece la concentración de los aromas más sutiles en la parte superior del cáliz.

Sensación en boca: al acercarse a la copa, se dirige el vino a zonas específicas de tu lengua, reforzando la percepción de fruta y elegancia.

La copa de Champagne

Celebrando con copas de champagne. / Josephinen Hütte

Aunque muchas catas se estructuran en torno a vinos tranquilos, ningún aficionado que se precie puede ignorar los espumosos. Aquí, la copa también juega un rol clave. Lejos de la vieja flauta estrecha y del cuplé clásico, existen copas diseñadas para permitir que las burbujas se expresen sin perder viveza ni delicadeza.

Modelos como los de la serie Josephine son perfectos para esto. Su diseño cuida tanto la llegada del gas hasta la superficie como la manera en que los aromas se concentran sin dispersarse demasiado rápido.

¿Qué aporta esta copa?

Preservación de burbujas: una buena copa de Champagne permite que cada burbuja ascienda con ritmo, aportando frescura y dinamismo.

Aromas más expresivos: al concentrar los aromas en un espacio controlado, no se pierde la elegancia del vino espumoso.

Sensación de celebración: su forma invita a levantar la copa y apreciar el contraste entre efervescencia y textura.

¿Y por qué tres, y no más?

Si te acercas al mundo del vino con curiosidad, no con reglas, estos tres tipos de copa cumplen una función pedagógica y sensorial fundamental:

La Universal te permite explorar sin restricciones.

La de Borgoña te invita a profundizar en tintos complejos.

La de Champagne te conecta con el dinamismo y la frescura del espumoso.

No necesitas un armario lleno de cristalería para catar bien. Necesitas cristalería que funcione, que te permita extraer sensaciones y compararlas, que te ayude a construir tu memoria del vino. Y estas tres copas, bien elegidas, lo consiguen.

Catar con placer

Una buena cata no tiene que intimidar ni requerir decenas de copas. Para un aficionado con ilusión por aprender, estas tres copas son suficientes para mapear buena parte del universo sensorial del vino.

Porque al final, el vino no está solo en la botella. Está en la copa, en tu nariz, en tu boca y en esos pequeños descubrimientos que te hacen decir: “¿lo has notado?”. Esa es la magia de beber con atención. Una copa es más que un objeto. Es una invitación a escuchar al vino. ¡Salud!

Recuerda que si quieres compartir conmigo tus proyectos, bodegas o vinos siempre puedes escribirme a mulchandchanrai@gmail.com o a través de @thefoodtagram.