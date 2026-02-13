Descubriendo las legumbres canarias como producto agrícola y cultural

Durante siglos, las legumbres han sido una constante silenciosa en la historia de Canarias. Antes de que la gastronomía se convirtiera en reclamo turístico y de que muchas recetas se fijaran por escrito, estos cultivos ya formaban parte del día a día de las islas. Alimentaron a generaciones, se adaptaron a suelos exigentes y a climas extremos, y ayudaron a sostener sistemas agrícolas pensados para resistir más que para producir en exceso. Hoy sobreviven en buena medida fuera del foco, pero siguen diciendo mucho de quiénes somos.

Hablar de estos cultivos es dirigir la mirada al territorio, al conocimiento transmitido, a las semillas guardadas y a una agricultura que ha sabido ajustarse a la fragmentación del archipiélago. Este recorrido propone reconocerlos como lo que son: un patrimonio agrícola y cultural vivo, diverso y profundamente ligado a cada isla.

Arraigo

En Canarias, las legumbres han cumplido una doble función. Por un lado, han sido un alimento básico en épocas de escasez; por otro, una pieza clave en las dinámicas del campo. Cultivadas en rotación o asociadas a otros productos —como el millo, la papa o la vid—, han contribuido históricamente a mejorar los suelos y a garantizar cosechas más estables en un territorio marcado por la irregularidad climática.

Legumbres. / LP / DLP

El lenguaje con el que se las nombra ya da pistas de su arraigo. Habichuelas, arvejas o chochos no son solo términos locales: son formas de entender el cultivo y el consumo desde una realidad propia. Cada isla y cada medianía ha desarrollado sus variedades, adaptadas a condiciones muy concretas y, en muchos casos, alejadas de los circuitos comerciales convencionales.

¿Protección?

Canarias cuenta con productos agrícolas protegidos y reconocidos dentro y fuera del archipiélago. Sin embargo, ninguna legumbre dispone hoy de una denominación de origen o de una indicación geográfica protegida.

Estudios recientes han vinculado genéticamente algunas lentejas cultivadas en las islas con semillas halladas en antiguos yacimientos aborígenes, lo que apunta a una continuidad agrícola que se remonta a épocas prehispánicas. No se trata, por tanto, de una falta de calidad ni de singularidad, ya que este tipo de hallazgos refuerzan su valor patrimonial, sino de una paradoja ligada a la propia estructura del campo.

Estos cultivos suelen ser pequeños y dispersos y, durante décadas, han estado vinculados al autoconsumo. A ello se suma la dificultad de estandarizar variedades que encuentran su valor en lo local y lo diverso, así como la falta de relevo generacional. El resultado es un conjunto de productos con una enorme carga identitaria, pero con escasa visibilidad fuera de su entorno inmediato.

Lanzarote

En Lanzarote, el secano, los suelos volcánicos y la escasez de lluvias han condicionado la manera de trabajar la tierra. De esa adaptación nace una agricultura profundamente ligada al paisaje, donde producir es un esfuerzo constante.

Las lentejas cultivadas en la isla, pequeñas y de sabor intenso, forman parte de esa tradición agraria que ha resistido al paso del tiempo. Junto a ellas, los chícharos, otra leguminosa habitual en el campo lanzaroteño, siguen desempeñando un papel tanto alimentario como agrícola. Estas producciones pueden encontrarse en lugares como el mercado agrícola de Tinajo, el mercadillo de Teguise o el de Arrecife, donde la venta directa permite distinguir el origen y mantener el vínculo entre productor y consumidor.

Lentejas de Lanzarote. / LP / DLP

En los últimos años, la presencia en supermercados de productos etiquetados como “tipo Lanzarote” ha generado cierta confusión. Esa denominación no implica necesariamente que el grano haya sido cultivado en la isla, sino que alude a una variedad similar, lo que dificulta diferenciar entre producto local e importado y ejerce presión sobre un cultivo limitado en volumen, pero relevante en términos culturales.

La Palma

Si Lanzarote representa la resistencia, La Palma encarna la diversidad. La isla conserva una notable riqueza de variedades locales cultivadas en medianías y pequeñas huertas familiares, donde la continuidad agrícola ha sido parte del paisaje cotidiano.

Semillas transmitidas de generación en generación, adaptadas a microclimas muy concretos, han permitido mantener un patrimonio agrario que hoy adquiere un valor añadido frente a la estandarización del mercado. No se trata de grandes volúmenes, sino de una red constante de pequeños productores que sostienen estas variedades y las mantienen vivas a través de la venta directa en espacios como el mercado de Santa Cruz de La Palma, el mercadillo del agricultor de Puntagorda o el de El Paso.

En la tradición palmera, esta realidad agrícola se refleja en platos de cuchara como el potaje de trigo, un guiso contundente que combina legumbres con trigo en grano, verduras y carne de cerdo, y que resume la relación entre campo y mesa que ha marcado la identidad insular.

Legado común

Las leguminosas forman parte de un sustrato común presente en todo el archipiélago. En Fuerteventura, lentejas y garbanzos estuvieron directamente vinculados a la subsistencia. En un territorio marcado por la escasez de agua y la fragilidad del suelo, no fueron un complemento, sino la base de la alimentación, una realidad que aún pervive en pequeñas explotaciones y huertas familiares con un fuerte valor simbólico.

Judías de Tenerife. / LP / DLP

En Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, estos cultivos se desarrollaron en parcelas de menor escala, integrados en economías familiares y en sistemas agrícolas mixtos. Hoy continúan presentes en la cocina cotidiana, a través de potajes de berros, arvejas guisadas o garbanzas que mantienen viva esa tradición.

En el caso de Tenerife, la diversidad varietal resulta especialmente significativa. Se conservan más de una decena de judías tradicionales, entre ellas la morada, la manto de la Virgen, la de parral, la blanca o la pintada, adaptadas a distintas medianías y condiciones de cultivo. Esa diversidad es fruto de una historia de selección y conservación ligada al territorio.

Los retos

El principal riesgo al que se enfrentan hoy las legumbres canarias no es la falta de calidad ni de singularidad, sino la pérdida de continuidad. El envejecimiento de la población agrícola, la desaparición progresiva de variedades locales y la escasa visibilidad frente a otros productos con mayor proyección comercial configuran un panorama frágil en el campo canario.

Al mismo tiempo, crece el interés por lo local, lo ecológico y lo identitario. En ese contexto, estos cultivos tienen la oportunidad de ser redescubiertos, no como una tendencia pasajera, sino como parte esencial de un sistema agrícola que ha sabido adaptarse al medio y al tiempo.

Descubrir los productos agrícolas de las islas es una forma de leer el paisaje desde la tierra. En el caso de las legumbres canarias, no necesitan reinventarse ni convertirse en reclamo. Necesitan ser reconocidas como lo que son: parte de una historia agrícola profundamente ligada al territorio y a la cultura isleña. Puede que no cuenten con un sello oficial, pero conservan algo más difícil de certificar: memoria, adaptación y sentido de pertenencia.