Rafael Hurtado, el arte de leer la mesa

Allí, en ese territorio de miradas, tiempos y detalles, Rafael Hurtado ha construido una carrera marcada por la sensibilidad y la precisión. Jefe de sala y sumiller de Poemas by Hermanos Padrón, restaurante con una estrella Michelin en Las Palmas de Gran Canaria, Hurtado representa una nueva generación de profesionales que entienden el servicio como un arte: el arte de leer la mesa.

En tiempos en los que la cocina acapara titulares y reconocimientos, la figura del jefe de sala recupera un protagonismo merecido. No se trata solo de coordinar tiempos o supervisar protocolos, sino de generar armonía, de traducir la propuesta culinaria en emoción comprensible. Hurtado ha hecho de esa responsabilidad una vocación, la de acompañar sin invadir, explicar sin abrumar y convertir cada servicio en una experiencia que el comensal sienta propia.

Para Hurtado, ganador de Mejor Jefe de Sala de Hotel en los Culinary Hotel Awards, un restaurante no se sostiene únicamente en el talento culinario. La experiencia nace de la armonía entre tres pilares inseparables: el espacio, la sala y la cocina. Solo cuando estos elementos trabajan en conjunto se logra una vivencia completa. Pero hay un factor aún más decisivo: que todo el equipo, tanto sala como cocina, tenga claro que lo importante es el cliente.

En Poemas, esa filosofía se percibe desde el primer instante. La propuesta gastronómica de los Hermanos Padrón se acompaña de un servicio que no busca protagonismo, sino acompañar con elegancia y exactitud, convirtiendo cada cena en un relato vivido.

Personalización

En un restaurante gastronómico, la sala ha ganado protagonismo porque es allí donde se concreta la emoción. Hurtado lo resume con claridad: personalización y detalles.

Personalizar significa adaptarse a cada mesa, entender el contexto y el tipo de experiencia que busca cada cliente. No es lo mismo una cena de negocios que una pareja celebrando un aniversario o un visitante que se acerca con curiosidad profesional. Cambia el tono, cambia la manera de explicar los platos, cambia incluso la conversación.

Rafael es un reconocido sumiller. / Mulchand Chanrai

En Poemas, el equipo recuerda preferencias, asigna la misma mesa a quienes repiten, anota alimentos que no gustan o vinos que han disfrutado en visitas anteriores. La hospitalidad se convierte así en memoria, y la memoria en fidelidad.

La diferencia entre un buen servicio y uno inolvidable está en aquello que casi no se ve. Hurtado habla de pequeños gestos que sostienen la excelencia: peinar las sillas, ajustar la intensidad de la luz según avanza la noche, seleccionar una música acorde al momento del servicio, cuidar un detalle especial en cumpleaños o aniversarios.

Son elementos que el cliente no siempre verbaliza, pero que percibe como parte de una experiencia diseñada con sensibilidad. Nada de esto sería posible, insiste, sin una coordinación absoluta entre cocina y sala.

El relato líquido

Como sumiller, Rafael entiende el vino como parte esencial del relato del restaurante. En un destino turístico internacional como Gran Canaria, ofrecer vinos canarios no es solo una elección de carta, sino una declaración de identidad.

Poemas cuenta con unas 500 referencias, de las cuales alrededor de 120 son vinos elaborados en las islas. Una gran parte de la carta está dedicada a variedades autóctonas y a estilos que reflejan la singularidad del archipiélago.

Poemas cuenta con una buena representación de vinos canarios. / Mulchand Chanrai

Para Hurtado, viajar implica probar el territorio: sus productos, sus platos y también sus vinos. Borgoña, Champagne o Burdeos pueden encontrarse en cualquier gran restaurante del mundo; los vinos volcánicos canarios son, en cambio, el elemento diferenciador que conecta al comensal con el lugar que visita.

Trabajar en un restaurante gastronómico en un destino turístico exige una habilidad particular: saber comunicar sin abrumar. Él lo tiene claro: hablar de suelos o tecnicismos a quien no tiene interés o conocimiento puede ser un error.

Su filosofía es simplificar, encontrar un lenguaje cercano y adaptarse al cliente. Si alguien quiere profundizar, siempre habrá espacio para ello. Pero lo importante es que disfrute, que el vino sea placer y no examen.

Mirando hacia el futuro, Hurtado considera que el reto de la alta gastronomía en Canarias es seguir haciendo buena cocina, sin necesidad de discursos alargados o relatos grandilocuentes. No es partidario de un storytelling excesivo: el resultado final debe hablar por sí solo.

Como cliente, explica, uno busca compartir un momento con amigos o familia, disfrutar del espacio y de la gastronomía sin que el relato eclipse la vivencia.

Disfrutar en sala

En lo personal, Hurtado no busca protagonismo. Su aspiración es sencilla: seguir haciendo lo que le gusta, seguir aprendiendo, enfrentarse a nuevos desafíos y no caer en la rutina.

Esa actitud resume una filosofía profesional que va más allá del servicio: la excelencia no es un destino, sino un camino. Cada noche en Poemas es distinta, cada mesa plantea un reto nuevo, cada cliente trae consigo expectativas, emociones, historias.

La estrella Michelin ilumina la cocina, pero es en la sala donde esa luz se transforma en emoción tangible. Allí, entre copas que respiran y platos que llegan en el instante exacto, Rafael Hurtado ejerce un oficio silencioso y esencial: convertir el servicio en arte y el vino en memoria.