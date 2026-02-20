Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Pastel de carne y puré de coliflor
Vi este Pastel de carne y puré de coliflor y enseguida supe que quería hacerlo en casa
Así que, en cuanto tuve oportunidad, me lancé a ello. La verdad es que el resultado gustó mucho. Es una manera de comer verdura sin que en realidad parezca que lo haces. ¡Y eso para los más pequeños de la casa es una ventaja!
Ingredientes:
- 750 gr. de carne molida
- Una coliflor
- Una cebolla
- 1/2 pimiento verde
- 1/2 pimiento rojo
- Una zanahoria
- Un puerro
- Dos dientes de ajo
- Cuatro cucharadas de tomate frito
- Especias al gusto
- 1/2 vaso de vino tinto
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
- Mantequilla
- Queso rallado
Elaboración:
- Pochamos la verdura, con un toque de sal marina y hervimos la coliflor, troceada, 10' en agua hirviendo con sal
- Cuando la coliflor esté, la escurrimos, le añadimos una cucharada de mantequilla y trituramos. Damos un toque de pimienta molida
- Cuando la verdura esté pochada, agregamos el tomate e integramos
- Extendemos el puré de coliflor en una fuente apta para horno y, por otro lado, trituramos el sofrito
- Hacemos la carne, salpimentada. Cuando cambie de color, subimos el fuego a tope y vertemos el vino. Esperamos un par de minutos a que evapore el alcohol
- Añadimos entonces el sofrito triturado y las especias. Dejamos unos cinco minutos que mezclen sabores
- Extendemos la carne sobre el puré, ponemos queso rallado y gratinamos. Estará listo el plato
