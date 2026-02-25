Estos son los tres restaurantes de Gran Canaria que se estrenan en la Guía Michelin

Gran Canaria está de enhorabuena, pues aporta tres nuevos establecimientos a la Guía Michelin, publicación que no para de actualizar restaurantes en su celebrada categoría de Recomendados, esa donde habitan las propuestas de sólida y regular ejecución.

La propia publicación destacó la presencia de la isla en estas novedades del mes: "¡Nos ponemos en marcha con 12 novedades! Los inspectores, que no han parado de viajar durante estos meses por todo el país, han puesto un poco más el foco en las Islas Canarias (quizá huyendo del mal tiempo), por eso podemos ver hasta tres nuevos restaurantes en la isla de Gran Canaria (Revés Bistró, Rígolo y Verode)". Además, en Tenerife se une a la lista el restaurante Colmado 1917.

Sobre las novedades de la isla de Gran Canaria, conviene recordar el gran comienzo de año que está teniendo Revés Bistró, que fue el único restaurante grancanario en conseguir el sol Repsol en la gala celebrada recientemente, lo que sumado a esta importante noticia, lo convierte en una de las paradas gastronómicas más interesantes de la actualidad. Los inspectores de la guía roja han justificado la incorporación de estos tres restaurantes de la siguiente manera.

Revés Bistró

Aperitivo en Revés Bistró. / LP / DLP

Apuntes de la inspección: "Sorprende por su singular emplazamiento; no en vano, se encuentra en una tranquila urbanización, dentro del Club de Tenis Tafira. El nombre, todo un guiño al deporte de la raqueta pero también una declaración de intenciones, esconde la filosofía de la casa y su arrolladora ilusión por ofrecernos alta gastronomía informal. Aquí, lo que más llama la atención es las ganas de hacer las cosas bien, tanto desde los fogones (Paco Budia) como en la sala (Héctor Suárez y Sem Suárez), dentro de un ambiente distendido... ¡aunque de enorme autoexigencia! La carta, apoyada por un menú degustación, contempla platos a la altura de un Grand Slam, como el Calamar en texturas y su tinta negra o, a la hora del postre, el Cremoso de yuzu, espuma de limón y helado de té verde. ¡Te conquistará!"

Rígolo

Plato de pasta en Rigolo. / LP / DLP

Apuntes de la inspección: "Este restaurante, próximo al edificio del Gabinete Literario y a la Casa-Museo de D. Benito Pérez Galdós, recrea la esencia de las tradicionales trattorias italianas buscando esa cocina de las emblemáticas nonnas, con carácter, aunque no exenta de toques actuales y canarios. El experimentado chef Matteo Pierazzoli, que ejerció varios años como jefe de cocina de Nacho Manzano en la hoy triestrellada Casa Marcial (Arriondas, en Asturias), busca esa autenticidad importando diferentes materias primas de pequeños productores transalpinos, sobre todo quesos y charcutería. Dentro de su carta, donde no faltan las recomendaciones, nos han llamado especialmente la atención sus Raviolis de espinacas y berros, elaborados a mano y terminados con una mantequilla canaria que les aporta untuosidad".

Verode

Abraham Ortega, de Verode. / LP / DLP

Apuntes de la inspección: "¡A medio camino entre la Plaza del Pilar y la magnífica playa de Las Canteras! Este curioso local, una especie de bistró ambientado en los distintos paisajes canarios (toma su nombre de una planta endémica de las islas), refleja la propuesta más informal del laureado chef Abraham Ortega (Tabaiba, con una estrella Michelin), que aquí deja un poco de lado su creatividad en favor de una buena cocina regional, actualizada y con ligeros toques de fusión. Dentro de su carta, muy pensada para compartir (hay opción de medias raciones en barra y terraza), nos ha gustado especialmente la combinación Pulpo, brasa, millo y mojo verde".