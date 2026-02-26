Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Compuesto de ternera a la antigua
Esta es una de esas recetas reconfortantes, de gran arraigo, sabor profundo y honestidad
En esta ocasión les propongo un regreso a la cocina de siempre con un Compuesto de carne de ternera a la antigua, de esos que perfuman la casa durante la elaboración. Cocinado a fuego lento, con verduras y papas, buen vino y el tiempo como ingrediente esencial, este plato reivindica el sabor profundo y honesto de la tradición. La carne queda melosa, se deshace con el tenedor, y la salsa —rica, untuosa y llena de matices— invita a mojar pan sin complejos
Ingredientes:
- 800 gr. de carne de ternera en dados
- 3 papas
- Una cebolla
- Tres dientes de ajo
- Dos zanahorias
- 150 gr. de setas
- 1/2 l. de vino tinto
- Dos cucharadas de salsa de tomate
- Un buen puñado de tomillo
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Previo a todo: Maceramos la carne en el vino tinto por espacio de 3 horas
- En el momento de hacer el compuesto, ponemos aceite de oliva en una cazuela baja y pochamos ahí los ajos y la cebolla picada finamente. Salamos y hacemos a fuego lento
- No hay prisa, cuando veamos que la cebolla empiece a estar tostada y blandita, añadimos la zanahoria, las papas (trocitos más bien granditos) e integramos
- Dos minutos después, añadimos las setas. Rectificamos de sal y pimienta
- Cinco minutos después, a fuego medio lo de antes, agregamos la carne y la salsa de tomate. Incorporamos el tomillo y salpimentamos
- Vertemos el vino y dejamos una hora u hora y media (o más, o menos) a fuego lento que vaya haciéndose. Controlamos que no quede seco (añadimos un poquito de agua)
- Cuando veamos que todo está en su punto, que repose y a disfrutarlo
