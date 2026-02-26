Vídeoreceta de la semana: Compuesto de ternera a la antigua

En esta ocasión les propongo un regreso a la cocina de siempre con un Compuesto de carne de ternera a la antigua, de esos que perfuman la casa durante la elaboración. Cocinado a fuego lento, con verduras y papas, buen vino y el tiempo como ingrediente esencial, este plato reivindica el sabor profundo y honesto de la tradición. La carne queda melosa, se deshace con el tenedor, y la salsa —rica, untuosa y llena de matices— invita a mojar pan sin complejos

Ingredientes:

800 gr. de carne de ternera en dados

3 papas

Una cebolla

Tres dientes de ajo

Dos zanahorias

150 gr. de setas

1/2 l. de vino tinto

Dos cucharadas de salsa de tomate

Un buen puñado de tomillo

Sal marina

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Elaboración: