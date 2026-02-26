Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Nueva DANA en CanariasVisita papa a CanariasLoteríasMinuto a minuto del tiempo en CanariasUD Las PalmasMuere Tejero
instagramlinkedin

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Compuesto de ternera a la antigua

Esta es una de esas recetas reconfortantes, de gran arraigo, sabor profundo y honestidad

Compuesto de ternera a la antigua

Compuesto de ternera a la antigua / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

En esta ocasión les propongo un regreso a la cocina de siempre con un Compuesto de carne de ternera a la antigua, de esos que perfuman la casa durante la elaboración. Cocinado a fuego lento, con verduras y papas, buen vino y el tiempo como ingrediente esencial, este plato reivindica el sabor profundo y honesto de la tradición. La carne queda melosa, se deshace con el tenedor, y la salsa —rica, untuosa y llena de matices— invita a mojar pan sin complejos

Ingredientes:

  • 800 gr. de carne de ternera en dados 
  • 3 papas 
  • Una cebolla 
  • Tres dientes de ajo 
  • Dos zanahorias 
  • 150 gr. de setas 
  • 1/2 l. de vino tinto 
  • Dos cucharadas de salsa de tomate 
  • Un buen puñado de tomillo 
  • Sal marina 
  • Pimienta negra molida
  • Aceite de oliva

Noticias relacionadas y más

Elaboración:

  1. Previo a todo: Maceramos la carne en el vino tinto por espacio de 3 horas
  2. En el momento de hacer el compuesto, ponemos aceite de oliva en una cazuela baja y pochamos ahí los ajos y la cebolla picada finamente. Salamos y hacemos a fuego lento
  3. No hay prisa, cuando veamos que la cebolla empiece a estar tostada y blandita, añadimos la zanahoria, las papas (trocitos más bien granditos) e integramos
  4. Dos minutos después, añadimos las setas. Rectificamos de sal y pimienta
  5. Cinco minutos después, a fuego medio lo de antes, agregamos la carne y la salsa de tomate. Incorporamos el tomillo y salpimentamos
  6. Vertemos el vino y dejamos una hora u hora y media (o más, o menos) a fuego lento que vaya haciéndose. Controlamos que no quede seco (añadimos un poquito de agua)
  7. Cuando veamos que todo está en su punto, que repose y a disfrutarlo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents