Descubriendo los nuevos Soles Repsol de Canarias

La gala de entrega de los Soles Guía Repsol 2026, celebrada el pasado lunes 16 de febrero en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, volvió a situar a Canarias en el foco gastronómico nacional. En esta edición se otorgaron 83 nuevos soles en España y Andorra, elevando a 808 el total de restaurantes galardonados. En ese contexto, el Archipiélago suma siete incorporaciones y alcanza los 46 establecimientos reconocidos por la guía.

Si un sol reconoce propuestas muy recomendables por su solidez y coherencia, los dos soles distinguen cocinas que sobresalen por su personalidad, técnica y consistencia. Este año, Canarias reúne ambos reconocimientos, cinco de ellos en Tenerife, lo que confirma el momento que vive la isla como destino gastronómico, aunque la ruta, como veremos, se extiende más allá.

Gran Canaria

Revés Bistró, creatividad y frescura en Las Palmas de Gran Canaria

En el Club de Tenis Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, Revés Bistró se incorpora al listado con un sol Repsol. Paco Budia lidera la cocina, mientras Héctor y Sem Suárez dirigen la sala en un proyecto que se define como gastronómico informal.

Plato de Revés Bistró. / LP / DLP

La propuesta se apoya en ingredientes canarios sin renunciar a influencias vascas o mediterráneas, respaldada por una bodega con presencia destacada de vinos insulares.

Lanzarote

Lilium, producto lanzaroteño con mirada contemporánea

Ubicado en Marina Lanzarote, en Arrecife, Lilium suma un sol Repsol y consolida una trayectoria iniciada en 2006 por Orlando Ortega y Sandra Guadalupe. Lo que comenzó como un gastrobar ha evolucionado hasta convertirse en referencia con un discurso centrado en la materia prima isleña.

Plato de Lilium. / LP / DLP

Tradición y actualidad conviven en una propuesta que también puede disfrutarse en formato degustación, acompañada de una bodega donde los vinos del Archipiélago tienen un peso destacado.

Tenerife

San-Hô, diálogo atlántico y asiático que alcanza los dos soles

En el Royal Hideaway Corales Beach, en Costa Adeje, San-Hô, dirigido por el chef Adrián Bosch, logra su segundo sol Repsol y consolida un proyecto que ya contaba con una estrella Michelin. Su propuesta traza un diálogo entre Canarias, Japón y Perú, siempre con el producto local como punto de partida y una ejecución precisa que se percibe desde el primer pase.

Pase de San Hô. / LP / DLP

La sala acompaña el recorrido con naturalidad, mientras una bodega con marcado acento isleño completa una experiencia pensada para disfrutarse desde que uno se sienta a la mesa.

Cráter, memoria volcánica convertida en cocina de identidad

También en Costa Adeje, en el Royal Hideaway Corales Villas, el chef Eduardo Domínguez suma un sol Repsol con Cráter, un proyecto que mira de frente a la gastronomía canaria con una lectura contemporánea. Cada temporada gira en torno a una de las islas y se articula a través de menús degustación que reinterpretan tradición y territorio.

Plato de Cráter. / LP / DLP

Con la cocina abierta a la sala y el Atlántico como telón de fondo, la experiencia se construye con un ritmo pausado y una narrativa que acompaña sin imponerse.

Troqué, producto y técnica en clave contemporánea

En el hotel HOVIMA Jardín Caleta, Daniel Tejera lidera Troqué, que debuta con un sol Repsol. Su propuesta revisa el recetario español con especial protagonismo de las brasas y el producto de temporada.

Plato de Troqué. / LP / DLP

La pesca diaria de la lonja local y una carta dinámica, que transita entre tapas creativas, carnes a la parrilla y opciones vegetarianas, dibujan un espacio donde técnica y cercanía conviven con naturalidad.

Haydée by Víctor Suárez, precisión con raíz canaria

Víctor Suárez suma un sol Repsol a la estrella Michelin que ya distinguía a su restaurante, ubicado en el hotel Gran Tacande, en el sur de Tenerife. En Haydée, el chef tinerfeño revisa la tradición canaria desde un enfoque técnico y profundamente ligado al producto.

Postre de Haydée. / LP / DLP

Con especial atención a La Gomera y al trabajo de pequeños productores, su concepto combina memoria y contemporaneidad sin perder identidad, en un recorrido donde cada pase encuentra su sentido.

Moral, cocina honesta en el corazón de Santa Cruz

En la capital tinerfeña y en una antigua casa del siglo XIX se ubica Moral, reconocido con un sol Repsol en esta edición. El proyecto liderado por Iciar Pérez y Juan Carlos Pérez-Alcalde se sitúa lejos del entorno hotelero y construye una experiencia desde la cercanía y el detalle.

Berenejena de Moral. / LP / DLP

Con solo siete mesas, la propuesta se apoya en un producto de calidad bien trabajado. Carta y menú degustación conviven en un espacio donde incluso el café de especialidad invita a prolongar la sobremesa.

La imagen que deja esta edición no habla solo de premios, sino de una cocina que ha encontrado su propio lenguaje. Siete direcciones que ya estaban dando mucho que hablar y que ahora amplían el panorama gastronómico insular, ofreciendo un motivo más para sentarse y descubrir qué se está cocinando hoy en Canarias.