Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Corvina encebollada
Unas buenas tajadas de corvina encebollada como homenaje al pescado fresco que nos regalan las aguas
Con su carne firme y jugosa, la corvina se combina aquí con un sofrito de cebolla, ajo y pimiento que potencia sus matices marinos, aderezado con tomate y aromáticas, como el tomillo, para conseguir un plato sencillo pero lleno de sabor. Es una propuesta casera, como todas las que publicamos, y hasta entrañable, ideal para disfrutar en familia y muy representativa de la cocina isleña que siempre celebra el producto local
Ingredientes:
- Una corvina cortada en rodajas gruesas
- Tres cebollas
- Dos dientes de ajo
- Un pimiento verde
- Una lata de tomate natural triturado
- Una ramita de tomillo fresco
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Hacemos un sofrito con la cebolla, los ajos y el pimiento. A fuego lento
- Salamos, enharinamos y freímos el pescado sin pasarlo. Reservamos
- Cuando el sofrito esté, agregamos el tomate, el tomillo, rectificamos de sal y seguimos a fugo bajo hasta que tengamos un buen sofrito, concentrado
- En ese punto, regresamos el pescado al sofrito, dejamos un par de minutos que mezclen sabores y listo
