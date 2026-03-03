Vídeoreceta de la semana: Corvina encebollada

Con su carne firme y jugosa, la corvina se combina aquí con un sofrito de cebolla, ajo y pimiento que potencia sus matices marinos, aderezado con tomate y aromáticas, como el tomillo, para conseguir un plato sencillo pero lleno de sabor. Es una propuesta casera, como todas las que publicamos, y hasta entrañable, ideal para disfrutar en familia y muy representativa de la cocina isleña que siempre celebra el producto local

Ingredientes:

Una corvina cortada en rodajas gruesas

Tres cebollas

Dos dientes de ajo

Un pimiento verde

Una lata de tomate natural triturado

Una ramita de tomillo fresco

Sal marina

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Elaboración: