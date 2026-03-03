Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Irán: Canarios en Oriente MedioAlertas borrasca Regina en CanariasSindicatos eductativosLey de bibliotecas canariasLola, la estudiante de 92 añosLa mejor Hamburguesería de España
instagramlinkedin

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Corvina encebollada

Unas buenas tajadas de corvina encebollada como homenaje al pescado fresco que nos regalan las aguas

Corvina encebollada

Corvina encebollada / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

Con su carne firme y jugosa, la corvina se combina aquí con un sofrito de cebolla, ajo y pimiento que potencia sus matices marinos, aderezado con tomate y aromáticas, como el tomillo, para conseguir un plato sencillo pero lleno de sabor. Es una propuesta casera, como todas las que publicamos, y hasta entrañable, ideal para disfrutar en familia y muy representativa de la cocina isleña que siempre celebra el producto local

Ingredientes:

  • Una corvina cortada en rodajas gruesas
  • Tres cebollas 
  • Dos dientes de ajo 
  • Un pimiento verde 
  • Una lata de tomate natural triturado 
  • Una ramita de tomillo fresco 
  • Sal marina 
  • Pimienta negra molida 
  • Aceite de oliva

Noticias relacionadas y más

Elaboración:

  1. Hacemos un sofrito con la cebolla, los ajos y el pimiento. A fuego lento
  2. Salamos, enharinamos y freímos el pescado sin pasarlo. Reservamos
  3. Cuando el sofrito esté, agregamos el tomate, el tomillo, rectificamos de sal y seguimos a fugo bajo hasta que tengamos un buen sofrito, concentrado
  4. En ese punto, regresamos el pescado al sofrito, dejamos un par de minutos que mezclen sabores y listo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Josué Quevedo: «El Carnaval necesita una ubicación con capacidad suficiente para lo que se avecina»
  2. La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
  3. El bar de Gran Canaria donde las papas sancochadas se han convertido en un plato imprescindible: raciones generosas y precios económicos
  4. Luis García se emociona con el 'sandrazo' en la UD Las Palmas: 'Le pegó con la fuerza de todos
  5. Bochinche con sabor y vino propio
  6. La GC-3 se corta por obras: estos son los desvíos hacia la GC-1 y Tamaraceite
  7. Las lluvias regresan a última hora y el viento irá a más este lunes en Canarias
  8. La visita de Quevedo y La Pantera pone el foco en este restaurante tradicional de Valsequillo

Vodafone y la Junta de Andalucia impulsan la digitalización de los servicios públicos con comunicaciones resilientes e inteligencia artificial

Vodafone y la Junta de Andalucia impulsan la digitalización de los servicios públicos con comunicaciones resilientes e inteligencia artificial

Presentación Cartas a Néstor en el Teatro Pérez Galdós

Científicos españoles descendieron a la cueva más profunda del mundo y encontraron algo sorprendente

Científicos españoles descendieron a la cueva más profunda del mundo y encontraron algo sorprendente

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: la Policía Nacional detiene a 20 personas e interviene 14 armas

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: la Policía Nacional detiene a 20 personas e interviene 14 armas

El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con su sanidad pública

El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con su sanidad pública

El operativo del Carnaval se salda con 430 actas por drogas y 1.291 identificaciones

El operativo del Carnaval se salda con 430 actas por drogas y 1.291 identificaciones

Canarias, clave en la lucha contra la piratería en el fútbol y las estafas digitales de Telegram

Canarias, clave en la lucha contra la piratería en el fútbol y las estafas digitales de Telegram

La Policía Nacional alerta a los canarios: esta estafa puede robar tu nómina y dejar tus cuentas a cero

La Policía Nacional alerta a los canarios: esta estafa puede robar tu nómina y dejar tus cuentas a cero
Tracking Pixel Contents